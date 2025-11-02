शाहरुख खान के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, काजोल ने दी सलाह, फराह खान ने शेयर की खास फोटो
Shah Rukh Khan Birthday Special: बॉलीवुड को बादशाह शाहरुख आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसकी मौके पर उनके करीबी दोस्त फराह खान और करण जौहर ने उन्हें बड़े ही खास अंदाज में विश किया है.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख़ ने अपने तीन दशक लंबे करियर में रोमांस से लेकर एक्शन तक हर जॉनर में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ से लेकर ‘जवान’ और ‘पठान’ तक, उन्होंने हमेशा दर्शकों को एक नया शाहरुख़ दिखाया है.
शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के तमाम सितारों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. फराह खान से लेकर मनीष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर किंग खान के साथ अपनी तस्वीरें साझा कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.
फराह खान ने दी बधाई
फराह खान ने शाहरुख के बर्थडे पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जो कि उनके मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं. फराह खान तस्वीरों में बर्थडे बॉय शाहरुख खान को गाल पर किस करते हुए नजर आ रही हैं.
फोटो में शाहरुख खान ग्रे टीशर्ट और मैचिंग बिन्नी के साथ बैगी पैंट्स में नजर आ रहे हैं. जबकि फराह खान कैजुअल पिंक टॉप और ब्लैक पैंट्स में दिख रही हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे किंग यानी एसआरके. अगले 100 सालों तक राज करो.
करण जोहर
मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करते हुए शाहरुख को बधाई दी है. साथ ही उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए बड़ा ही प्यार कैप्शन लिखा 'भाई, मुझे अब भी बहुत साफ याद है जब मैं पहली बार आपसे करण अर्जुन के सेट पर मिला था. मैं एक बड़े सुपरस्टार से मिलने की उम्मीद लेकर गया था, लेकिन एक जादुई इंसान से मिला जिसके पास धड़कता हुआ दिल था... शायद सबसे अच्छा पति, सबसे अच्छा पिता, सबसे अच्छा दामाद, सबसे अच्छा भाई और सबसे अच्छा दोस्त जो किसी को भी मिल सकता है! आपकी दयालुता और उदारता उतनी ही मशहूर है जितनी आपकी खुली बाहें, जो अब तो पूरे देश की पहचान बन चुकी हैं.'
'भाई... सिनेमा का भंडार और दुनिया भर में अपने लाखों प्रशंसकों को आपने जो प्यार दिया है, वह आपको एक मेगा फिल्म स्टार से कहीं बढ़कर बनाता है... यह आपको एक भावना बनाता है... एक ऐसी भावना जिसे हममें से कुछ लोग हर दिन अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं! मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई... हर अच्छे-बुरे समय में साथ रहने और यश, रूही, मां और मेरे परिवार की तरह रहने के लिए धन्यवाद... हमेशा और हमेशा के लिए...जन्मदिन मुबारक!!! हर साल की तरह यह साल भी तुम्हारा होगा.'
रवि के चंद्रन
डायरेक्टर रवि के चंद्रन ने बी किंग खान को बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की हैं यहां उन्होंने बड़ा ही प्यारा एक नोट लिखा है.
शिल्पा शेट्टी
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शाह रुख को जन्मदिन को बधाई दी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दिलों के सच्चे "बादशाह" को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे पहले हीरो @iamsrk. नई पीढ़ी को असली रोमांस का मतलब सिखाने वाले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं! आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों, प्यार, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरी रहे.
लव यू, बाज़ीगर ओ बाज़ीगर.'
काजोल
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के भी शाहरुख को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम और कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक अच्छे जीवन के लिए 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएंं... आज के लिए एक सलाह! मोमबत्तियां मत गिनना... फिर से 29 साल का होने का जश्न आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. जन्मदिन मुबारक हो @iamsrk.'
वामिका गाबी
एक्ट्रेस ने भी किंग खान को बधाई देते हुए एक्स पर एक फोटो शेयर की है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ग्लोबल स्टार, बॉलीवुड के बादशाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ @iamsrk.'
Happy Birthday to the Global Star, King of Bollywood @iamsrk ✨💫#HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/5QSAnsOaoz— Wamiqa Gabbi (@iWamiqaGabbi) November 2, 2025
गुलशन ग्रोवर
एक्टर गुलशन ग्रोवर ने शाहरुख को जन्मदिन की बधाईयां दी. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शाहरुख के साथ तस्वीर शेयर की है साथ कैप्शन में लिखा, 'शाहरुख मेरे भाई, बेटे संजय और मेरी तरफ़ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. हम तुमसे बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत प्यार करते हैं, तुम ख़ास हो, भगवान तुम्हारा भला करे! @iamsrk.'
Shah Rukh my brother, happy birthday from son Sanjay & me.We love you so so so,,,,much, you are special,God bless you! @iamsrk #Happybirthday @SanjayGroverCSG #Sanjaygrover #Shahrukhkhan #Badman pic.twitter.com/oHvCRMLcij— Gulshan Grover (@GulshanGroverGG) November 1, 2025
राहुल ढोलकिया
डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने किंग खान जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, '60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएँ! सभी ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें 🤗🤗♥️ प्यार राहुल -@iamsrk.'
Happy 60th Chief! Lots of love and wishes! May all the Gods bless you and the family 🤗🤗♥️ love rahul - @iamsrk #HappyBirthdaySRK— rahul dholakia (@rahuldholakia) November 2, 2025
अक्षय कुमार
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी किंग खान को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने अपने एक्स पर शाहरुख के साथ एक फोटो शेयर की है. साथ ही कैप्शन में लिखा,'आपके खास दिन पर बहुत-बहुत बधाई शाहरुख। 60 का लगता नहीं है वैसे तू कहीं से शकल से 40, अकाल से 120. जन्मदिन मुबारक हो दोस्त. खुश रहो.'
Many, many congratulations on your special day, Shahrukh. 60 ka lagta nahi hai vaise tu kahin se. Shakal se 40, akal se 120 ;)— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 2, 2025
Happy Birthday dost. Stay blessed @iamsrk ✨💙 pic.twitter.com/XGAJWwjV92
