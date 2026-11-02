ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब जया बच्चन ने ससुर को कर दिया था नाराज, अमिताभ बच्चन ने रणबीर कपूर के सामने खोला अपना बड़ा राज

जब जया बच्चन ने ससुर को कर दिया था नाराज, अमिताभ बच्चन ने रणबीर कपूर के सामने खोला अपना बड़ा राज

रणबीर कपूर के सामने अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी जया बच्चन से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट खोला है. उन्होंने बताया कि आखिर शादी के बाद उन्हें जया किस नाम से बुलाती थीं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Nov 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन और दिग्गज अदाकारा जया बच्चन की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल है. शादी के 53 साल बाद भी दोनों की जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. अमिताभ बच्चन अक्सर अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे करते रहते हैं. अब उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें शुरुआत में जया किस नाम से बुलाती थीं? लेकिन, इससे बिग बी के पिता और जया के ससुर डॉ. हरिवंश राय बच्चन नाराज हो गए थे.

शादी के बाद अमिताभ को इस नाम से बुलाती थीं जया

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मन्नत पहुंचे शाहरुख खान, बालकनी से की फैंस से मुलाकात
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मन्नत पहुंचे शाहरुख खान, बालकनी से की फैंस से मुलाकात
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
बॉलीवुड
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
बॉलीवुड
CBFC ने बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, अधूरी फिल्मों को नहीं मिलेगी मंजूरी
CBFC ने बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, अधूरी फिल्मों को नहीं मिलेगी मंजूरी

अमिताभ बच्चन अपनी बेहतरीन अदाकारी और दमदार पर्सनालिटी के अलावा अपनी हाइट को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं. उनकी 6 फीट से ज्यादा की हाइट के कारण शादी के बाद जया उन्हें 'लंबू जी' कहा करती थीं. ये खुलासा बिग ने अभिनेता रणबीर कपूर के सामने किया. रणबीर हाल ही में बिग बी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' 18 पर साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का प्रमोशन करने पहुंचे थे.  

'लंबू जी' बोलने पर नाराज हो गए थे बिग के पिता

अमिताभ बच्चन ने रणबीर कपूर के सामने कहा, 'कई साल तक वो हमको लंबू जी बोला करती थी...जी, फिर उसके बाद उनको मना किया गया. बाबूजी ने कहा ये देखो ऐसे मत बोलो या तो नाम बोलो या कुछ और बोलो. तो उन्होंने फिर नाम बोलना शुरू किया.'

रणबीर ने बिग बी से पूछी उनकी हाइट

रणबीर ने कहा, 'और मेरे जेहन में हमेशा यह तस्वीर आती थी कि मैं अमित जी की तरह थोड़ा लंबा हूं और आलिया, जया आंटी की तरह थोड़ी छोटी हैं, तो तस्वीरों में यह कद का अंतर अच्छा लगेगा. मैं हमेशा यही सोचता था.'

इसके बाद बिग बी ने कहा, 'ओ हो, इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है.' इस पर रणबीर कपूर ने कहा, 'सर, आप दोनों के बीच कितना अंतर है?' इस पर दिग्गज अभिनेता ने जवाब दिया, 'सर, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं.' वहीं अपनी पत्नी जया बच्चन को लेकर कहा, 'शायद 5 फुट 3 या 4 इंच.' इसके बाद रणबीर कहते हैं, 'तो मेरा भी लगभग वहीं कहीं है, सर.'

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मन्नत पहुंचे शाहरुख खान, बालकनी से की फैंस से मुलाकात
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मन्नत पहुंचे शाहरुख खान, बालकनी से की फैंस से मुलाकात
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
बॉलीवुड
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
बॉलीवुड
CBFC ने बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, अधूरी फिल्मों को नहीं मिलेगी मंजूरी
CBFC ने बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, अधूरी फिल्मों को नहीं मिलेगी मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
हेल्थ
Chronic Inflammation: शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget