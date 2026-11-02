'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन और दिग्गज अदाकारा जया बच्चन की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल है. शादी के 53 साल बाद भी दोनों की जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. अमिताभ बच्चन अक्सर अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे करते रहते हैं. अब उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें शुरुआत में जया किस नाम से बुलाती थीं? लेकिन, इससे बिग बी के पिता और जया के ससुर डॉ. हरिवंश राय बच्चन नाराज हो गए थे.

शादी के बाद अमिताभ को इस नाम से बुलाती थीं जया

अमिताभ बच्चन अपनी बेहतरीन अदाकारी और दमदार पर्सनालिटी के अलावा अपनी हाइट को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं. उनकी 6 फीट से ज्यादा की हाइट के कारण शादी के बाद जया उन्हें 'लंबू जी' कहा करती थीं. ये खुलासा बिग ने अभिनेता रणबीर कपूर के सामने किया. रणबीर हाल ही में बिग बी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' 18 पर साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का प्रमोशन करने पहुंचे थे.

'लंबू जी' बोलने पर नाराज हो गए थे बिग के पिता

अमिताभ बच्चन ने रणबीर कपूर के सामने कहा, 'कई साल तक वो हमको लंबू जी बोला करती थी...जी, फिर उसके बाद उनको मना किया गया. बाबूजी ने कहा ये देखो ऐसे मत बोलो या तो नाम बोलो या कुछ और बोलो. तो उन्होंने फिर नाम बोलना शुरू किया.'

रणबीर ने बिग बी से पूछी उनकी हाइट

रणबीर ने कहा, 'और मेरे जेहन में हमेशा यह तस्वीर आती थी कि मैं अमित जी की तरह थोड़ा लंबा हूं और आलिया, जया आंटी की तरह थोड़ी छोटी हैं, तो तस्वीरों में यह कद का अंतर अच्छा लगेगा. मैं हमेशा यही सोचता था.'

इसके बाद बिग बी ने कहा, 'ओ हो, इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है.' इस पर रणबीर कपूर ने कहा, 'सर, आप दोनों के बीच कितना अंतर है?' इस पर दिग्गज अभिनेता ने जवाब दिया, 'सर, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं.' वहीं अपनी पत्नी जया बच्चन को लेकर कहा, 'शायद 5 फुट 3 या 4 इंच.' इसके बाद रणबीर कहते हैं, 'तो मेरा भी लगभग वहीं कहीं है, सर.'