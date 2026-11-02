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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की

अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में केबीसी के एक एपिसोड में बताया कि वे कभी भी अभिषेक की फिल्म फ्लॉप होने पर उन्हें क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते. उनका मानना है ये काम करने के लिए दुनिया बहुत है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 07:11 PM (IST)
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हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति का दीवाली स्पेशल एपिसोड आया. इस एपिसोड में रामायण की कास्ट केबीसी के सेट पर पहुंची थी. इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर के बीच बाप-बेटे के रिश्ते को लेकर भी बात हुई.

इस दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने कभी भी किसी फिल्म के न चलने पर अभिषेक बच्चन की आलोचना नहीं की. उनका मानना है कि जब कोई फिल्म नहीं चलती तो बाहरी दुनिया पहले ही बहुट ट्रोल कर देती है, ऐसे समय में वो अपने बेटे को मोटिवेट करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं.

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बेटे की फ्लॉप फिल्मों पर क्या बोले अमिताभ बच्चन

रणबीर कपूर ने केबीसी में बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या अभिषेक अपने काम को लेकर उनसे डायरेक्ट खुलकर बात कर लेते हैं या फिर ये बातें जया बच्चन के जरिए उन तक पहुंचती हैं. इस पर अमिताभ ने कुछ ऐसा कहा जिससे हर पेरेंट को सीख लेनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘आलोचना देखिए करने के लिए बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग दुनिया में बैठे हुए हैं जी. अगर एक और घर में आ जाएगा आलोचक तो अच्छा नहीं लगता, तो हमने कभी आलोचना नहीं की. हमने बस आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं ये फिल्म नहीं चली आगे और भी फिल्में आएंगी और भी काम मिलेगा. इस तरह से एक आशीर्वाद के तौर पर बात की. कभी उनकी इस तरह आलोचना नहीं की.’

इसके बाद उन्होंने इस पर बात की कि आलोचना पर अभिषेक क्या सोचते हैं. उन्होंने कहा, ‘अभिषेक वगैरा कहते हैं कि हमारी आलोचना होनी चाहिए. इससे हमें समझ में आता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और फिर जो गलत कर रहे हैं, उसे सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए. तो इस तरह से हमेशा अपने आप को देखा.’

अपने ब्लॉग में भी पिता-पुत्र के रिश्ते पर की थी बात  

कुछ दिनों पहले, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में जेनरेश्न गैप और पिता-पुत्र संबंध पर बात की थी. उस समय अमिताभ ने समझाया था कि पीढ़ी के बदलने के साथ बाप-बेटे के नजरिए में फर्क आ सकता है लेकिन बड़ों को हमेशा आने वाली पीढ़ी के विचारों का सम्मान करना चाहिए.

अभिषेक बच्चन का वर्क फ्रंट

अभिषेक बच्चन जल्दी ही शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो विलेन का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा मराठी और हिंदी फिल्म राजा शिवाजी में भी दिखाई देंगे. वो सिद्धार्थ आनंद के साथ एक हॉरर थ्रिलर में भी दिखाई देंगे. पिछले कुछ समय में अभिषेक की ‘हाउसफुल 5’, ‘कालिधर लापता’, ‘आई वॉन्ट टू टॉक’ फिल्में रिलीज हुई हैं.  

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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