शाहरुख खान के दोनों बच्चें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं. सुहाना ने जहां एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है वहीं आर्यन खान ने डायरेक्शन में हाथ आजमाया है. आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कुछ समय पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है. फैंस इसका दूसरा पार्ट जल्दी लाने के लिए कह रहे हैं. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सीजन 2 को लेकर शाहरुख खान से फैंस ने भी सवाल पूछे हैं.

शाहरुख खान ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बातचीत की थी. जहां पर उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. शाहरुख से उनके बच्चों सुहाना और आर्यन को लेकर भी फैंस ने बात की. एक फैन ने शाहरुख से कहा कि वो आर्यन को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 2 लाने के लिए कहा. जिसके बाद शाहरुख ने जो रिप्लाई दिया वो वायरल हो रहा है.

शाहरुख ने ऐसे किया रिएक्ट

एक फैन ने शाहरुख खान से कहा- 'सर, आर्यन से कहो कि हमें द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा पार्ट चाहिए.' इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा- 'अपने बच्चों को यह बताना बहुत मुश्किल है कि उन्हें क्या करना है. लेकिन मुझे यकीन है कि वह इस पर काम कर रहे होंगे.' ऐसे ही एक फैन ने पूछा- 'क्या कभी ऐसा होगा कि आर्यन बतौर डायरेक्टर आपको कास्ट करके फिल्म बनाएंगे?' इसका मजेदार जवाब देते हुए शाहरुख ने इसके लिए दो शर्तें रखीं. उन्होंने कहा- 'अगर वो मुझे अफोर्ड कर सकें और यदि वो मेरे नखरे झेल सकें.'

It’s very difficult to tell your children what to do. But I am sure he will be working on it https://t.co/hK7pIkOag0 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसमें लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, राघव जुयाल समेत कई बड़े कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे लोगों ने काफी पसंद किया है. इस सीरीज में बॉलीवुड की सच्चाई दिखाई गई है.

