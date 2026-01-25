'अलग होने से परिवार के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा', सोहेल खान संग तलाक पर सीमा सजदेह ने की बात

बॉलीवुड वाइव्स की स्टार, जिन्हें अपनी बेबाकी और सच्चाई के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में बताया कि उनका सोहेल खान से अलगाव कभी कड़वाहट लेकर नहीं आया. इसका बड़ा कारण था कि सलमान खान और खान परिवार ने हमेशा उनके साथ खड़ा रहकर उन्हें सपोर्ट किया.

सीमा सजदेह और सोहेल खान की शादी 1998 में हुई थी. 24 साल की मैरिड लाइफ के बाद, ये कपल साल 2022 में तलाक लेकर अलग हो गया. उनके दो बेटे हैं, निर्वान और योहान है. तलाक के बाद अब सीमा से खान परिवार के संग अपने रिश्ते को लेकर बात की. सीमा ने साझा किया कि उनके और उनके एक्स ससुराल के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं. उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में खान परिवार ने उनके लिए हमेशा मजबूत समर्थन दिया.

खान परिवार ने हमेशा साथ दिया

सीमा सजदेह ने साझा किया कि खान परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया. उन्होंने कहा कि उनके अलग होने से परिवार के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा. 'वे हमेशा मेरे साथ हैं. भले ही मैं तलाकशुदा हूं, मेरे बच्चे आधे खान और आधे सजदेह हैं. इसलिए उनके जरिए यह मेरा परिवार हमेशा रहेगा. हमने बस पति-पत्नी के रूप में अलग हुए, लेकिन परिवार हमेशा परिवार ही रहेगा. वे मेरे बच्चों के पिता हैं और यह कभी नहीं बदल सकता.' सीमा ने खान परिवार को गर्मजोशी और करीबियों वाला बताया, और कहा कि उन्हें कभी भी घर में अनवेलकम महसूस नहीं कराया गया.

बता दें, नेटफ्लिक्स के 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में अपनी बेबाकी और सच्चाई के लिए फेमस हुई सीमा अक्सर रिश्तों, मातृत्व, दोस्ती और परिवार की बातें खुलकर करती हैं. शो की हालिया सीज़न में भव्याना पांडे, महीप कपूर, सीमा सजदेह और नीलम कोठारी के साथ नए चेहरे जैसे ऋद्धिमा कपूर सहनी, कल्याणी चावला और शालिनी पास्सी भी शामिल हुए.