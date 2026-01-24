'केसरी 2' बहादुरी और बलिदान की कहानी दिखाती है. इसमें कुछ अनकही बहादुरी की बातें दिखाई गई हैं. फिल्म में भावनाए और देशभक्ति साफ दिखती हैं. यह हमें कर्तव्य, सम्मान और देश पर गर्व महसूस कराती है. इसे जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है.