हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीRepublic Day 2026: 'केसरी 2' से 'उरी' तक, इस रिपब्लिक डे पर देखें ये देशभक्ति से भरी फिल्में, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?

Republic Day 2026: आज हम आपके लिए रिपब्लिक डे के मौके पर बॉलीवुड की देशभक्ति से भरी बेहतरीन फिल्मों लेकर आए हैं. देश प्रेम से भरी इन फिल्मों को देखकर आपमें जोश भर जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jan 2026 03:02 PM (IST)
26 जनवरी को भारत अपना 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहा है. इस खास दिन पर हर देशवासी के दिल में जोश, गर्व और खुशी का माहौल होता है. अगर आप इस बार घर पर ही रिपब्लिक डे मनाने का प्लान बना रहे हैं, तो देशभक्ति से भरी ये फिल्में आपके जश्न को और खास बना सकती हैं. इन्हें देखकर आप घर बैठे भारत की वीरता, बलिदान और देश की ओर प्रेम को महसूस कर सकते हैं.

'केसरी 2' बहादुरी और बलिदान की कहानी दिखाती है. इसमें कुछ अनकही बहादुरी की बातें दिखाई गई हैं. फिल्म में भावनाए और देशभक्ति साफ दिखती हैं. यह हमें कर्तव्य, सम्मान और देश पर गर्व महसूस कराती है. इसे जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है.
'उरी' फिल्म भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को बहुत दमदार और भावनात्मक तरीके से दिखाती है. विक्की कौशल की शानदार एक्टिंग और मजबूत कहानी इसे एक ज़रूर देखने लायक देशभक्ति से भरपूर एक्शन फिल्म बनाती है. इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.
Published at : 24 Jan 2026 03:02 PM (IST)
Uri The Surgical Strike Shershaah Border 2 Kesari Chapter 2

विश्व
राजस्थान
क्रिकेट
बॉलीवुड
विश्व
राजस्थान
क्रिकेट
बॉलीवुड
इंडिया
विश्व
हेल्थ
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
