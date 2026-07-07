'तुम हमेशा मेरी रहोगी...', अंशुला की रोहन ठक्कर संग शादी के बाद भाई अर्जुन कपूर हुए इमोशनल

अंशुला की रोहन ठक्कर संग शादी के बाद भाई अर्जुन कपूर हुए इमोशनल, बहन संग तस्वीरें शेयर कर लिखा - 'तुम हमेशा मेरी रहोगी...'
Arjun Kapoor Post For Anshula Kapoor: अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर संग शादी के बाद अब भाई अर्जुन कपूर ने अपनी बहन के लिए इमोशनल नोट लिखा है. साथ ही उन्होंने अंशुला संग अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.
फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर सोमवार, 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंध गई थीं. इस जोड़े की वेडिंग में परिवार के सदस्य और क्लोज फ्रेंड्स मौजूद रहे. वहीं अब अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन अंशुला के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया और साथ ही उस खास दिन की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं हैं.
अर्जुन कपूर ने बहन अंशुला के लिए लिखा इमोशनल नोट
अंशुला की शादी की झलकियां शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने अपनी बहन के लिए एक इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने कहा कि हालांकि अंशुला हमेशा उनकी रहेंगी, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ने देने का समय आ गया है क्योंकि वह रोहन के साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रही हैं. अर्जुन ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "मेरी अंश, तुम हमेशा मेरी रहोगी लेकिन अब मुझे तुम्हें जाने देना होगा... आज तुम रोहन के साथ अपनी नई जर्नी शुरू कर रही हो और तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मेरा दिल, दिमाग और आत्मा बहुत खुश हैं. मैंने तुम्हें बड़े होते और एक ऐसी बेहतरीन महिला बनते देखा है जो हर कदम पर हमारी मां की याद दिलाती है. कभी चिंता मत करना क्योंकि वह हर पल तुम्हें देख रही हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं..."
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा सहारा हूं और हमेशा यह पक्का करता हूं कि तुम्हारे चेहरे से मुस्कान कभी न जाए. लॉट्स ऑफ लव, तुम्हारा अर्जुन भैया.”
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अर्जुन की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स कर रहे रिएक्ट
अर्जुन के पोस्ट शेयर करते ही, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें खूब प्यार और बधाई दी, साथ ही, भाई-बहनों के बीच के प्यारे रिश्ते की भी तारीफ की. बॉबी देओल, संजय कपूर, भूमि पेडनेकर, पूजा हेगड़े और आयशा श्रॉफ ने रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किए.
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बोनी कपूर और दिवंगत मौनी शौरी कपूर के बच्चें हैं अर्जुन और अंशुला
बता दें कि अर्जुन और अंशुला, प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर के बच्चे हैं जबकि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर, बोनी और उनकी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी की बेटियां हैं. पिछले कुछ सालों में, इन भाई-बहनों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं. हालांकि पहले वे बहुत करीब नहीं थे, लेकिन 2018 में श्रीदेवी के निधन के बाद उनके रिश्ते में बदलाव आया. परिवार के मुश्किल समय में अर्जुन और अंशुला ने जाह्नवी और खुशी का साथ दिया और तब से उनके बीच एक प्यारा रिश्ता बन गया है. वे सभी फैमिली फंक्शंस से लेकर त्योहार तक साथ में सेलिब्रेट करते नजर आते हैं.
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