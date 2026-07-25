Jana Nayagan Box office Collection: थलापति विजय इन दिनों फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म करीब 7 महीने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आते ही बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है. ऐसे में इसने दूसरे दिन भी कमाल का प्रदर्शन किया है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितनी कमाई की.

'जन नायकन' का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'जन नायकन' तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इस पॉलिटिकल थ्रिलर ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि फिल्म ने पहले दिन 42.7 करोड़ का बिजनेस किया था. पहले दिन के मुकाबले इस फिल्म को दूसरे दिन 50.46% का ड्रॉप मिला है.

यह भी पढ़ें: 'मैं आना चाहती थी लेकिन...', स्वाइन फ्लू से जूझते हुए भी शबाना आजमी ने CJP प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट

सैकनिल्क के मुताबिक, 'जन नायकन' का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 63.85 करोड़ हो चुका है. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 75.35 करोड़ हो चुका है. इसके साथ ही माना जा रहा है कि फिल्म तीसरे और चौथे दिन तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

'जन नायकन' बनी तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'जन नायकन' 2026 की तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 8 फिल्मों को पछाड़ दिया. मूवी ने 'ताई किज्झवी' और 'ब्लास्ट' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया. विजय की फिल्म ने महज दो दिनों में ही 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. देखिए पूरी लिस्ट...

1. करुप्पु- 198 करोड़

2. जन नायकन- 63.85 करोड़

3. ताई किज्झवी- 62.46 करोड़

4. ब्लास्ट- 53.06 करोड़

5. यूथ- 52.53 करोड़

6. पराशक्ति- 52.46 करोड़

7. लव इंश्योरेंस कंपनी- 43.07 करोड़

8. गट्टा कुश्ती 2- 40.5 करोड़

9. कारा- 37.56 करोड़

10. विद लव- 30.72 करोड़

यह भी पढ़ें: 'द ओडिसी' ने दुनियाभर में रचा इतिहास, इंडिया में भी पहुंची 100 करोड़ के पार, जानें कलेक्शन

'जन नायकन' की स्टार कास्ट और कहानी

बहरहाल, अगर 'जन नायकन' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें थलापति विजय और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में विजय पुलिस के रोल में हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं. फिल्म 7 महीनों से सीबीएफसी में लटकी हुई थी लेकिन तमाम विवादों के बाद इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई थी.