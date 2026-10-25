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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशनिवार को 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'दृश्यम 3' से आगे निकली साउथ फिल्म, जानें कलेक्शन

शनिवार को 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'दृश्यम 3' से आगे निकली साउथ फिल्म, जानें कलेक्शन

शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसों की बारिश हुई. 'जेलर 2' ने धमाकेदार परफॉर्म किया. वहीं 'उड़ता तीर' को भी काफी पसंद किया जा रहा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 25 Oct 2026 11:18 AM (IST)
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थिएटर में इन दिनों कई फिल्में धमाका कर रह हैं. एक तरफ रजनीकांत का ऑरा छाया हुआ है. 'जेलर 2' से वो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए हैं. वहीं आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' भी शानदार कलेक्शन कर रही है. इसक अलावा 'नई नवेली', 'दृश्यम 3' जैसी फिल्में भी थिएटर में लगी हैं. 

आइए नजर डालते हैं शनिवार को किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका

'जेलर 2' के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शनिवार को 24.15 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 11,591 शोज मिले. फिल्म को 35.8 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 373 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 436.80 करोड़ कमाए. फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं. वहीं मोहनलाल और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स ने कैमियो किया. फिल्म में विद्या बालन, मिर्ना मेनन, राम्या कृष्णन जैसे स्टार्स हैं. 

'उड़ता तीर' का कलेक्शन
फिल्म ने शनिवार को 7.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 6164 शोज मिले और 21 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 4.10 करोड़ कमाए थे. वहीं फिल्म को 6,265 शोज मिले और 13 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान जैसे स्टार्स नजर आए.

'नई नवेली'

'नई नवेली' ने शनिवार को 95 लाख कमाए. फिल्म को 1,292 शोज मिले. वहीं फिल्म को 16 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में हैं. यामी की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है. 

'दृश्यम 3' का कलेक्शन
फिल्म ने शनिवार को 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2,548 शोज मिले. वहीं 24 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 365.90 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. शनिवार को फिल्म को 121,010 फुटफॉल मिला.

'पहला प्यार दूसरी बार'
 फिल्म ने दूसरे दिन 73 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म को 1923 शोज मिले और 10 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 50 लाख कमाए. फिल्म ने 1.23 करोड़ का कलेक्शन किया.

'राणबाली' 
फिल्म में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म ने शनिवार को 2.8 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1,569 शोज मिले और 34 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. फिल्म ने 50.10 करोड़ का कलेक्शन किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:18 AM (IST)
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