राजा शिवाजी से लेकर कृष्णावतारम् पार्ट 1 तक थिएटर में लगी है. फिल्मों को फैंस पसंद कर रहे हैं. आइए नजर डालते हैं शनिवार को किस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

'राजा शिवाजी' का कलेक्शन

फिल्म ने शनिवार को 5.60 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 3962 शोज मिले. वहीं फिल्म को 27.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 61.45 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ कमाए थे. फिल्म में रितेश देशमुख लीड रोल में हैं. उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जेनेलिया देशमुख जैसे स्टार्स नजर आए.

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'दादी की शादी' का ऐसा हाल

'दादी की शादी' ने शनिवार को 1.15 करोड़ कमाए. फिल्म को 1771 शोज मिले. वहीं फिल्म को 17 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 60 लाख कमाए थे. पहले दिन फिल्म को 1789 शोज मिले थे. फिल्म को 9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने अभी तक टोटल 1.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'कृष्णावतारम् पार्ट 1'

फिल्म ने शनिवार को 2.25 करोड़ कमाए. फिल्म को 1713 शोज मिले और फिल्म को 27.5 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 42 लाख, दूसरे दिन 1.15 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 3.82 करोड़ का कलेक्शन किया.

'भूत बंगला'

'भूत बंगला' के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला. फिल्म ने शनिवार को 3 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 4115 शोज मिले और फिल्म को 16 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 154.75 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए थे. फिल्म पहले दिन से अच्छा परफॉर्म कर रही है. अब फिल्म 150 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर चुकी है.

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इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. फिल्म में वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे स्टार्स भी अहम रोल में दिखे. फिल्म की स्टोरीलाइन को बहुत सराहा गया.