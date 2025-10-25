अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
Satish Shah Death: सतीश शाह के निधन से पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. ऐसे में कई स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को बधाई दी. जानिए किसने क्या लिखा...
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का आज यानि 25 अक्टूबर को निधन हो गया. एक्टर की मौत किडनी फेल होने की वजह से 74 साल की उम्र में हुई. एक्टर के अचानक चले जाने से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर शोक भी जताया है. इस लिस्ट में अनुपम खेर से लेकर काजोल तक का नाम शामिल है.
अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सतीश शाह के निधन के बाद एक वीडियो शेयर किया.इसमें एक्टर ने कहा, 'क्या हो रहा है येय तीन-चार दिनों में इतने अच्छे लोग चले गए. सतीश शाह को मैं शाह बोलता था और वो मुझे जहांपनाह. बड़ा ही अच्छा दोस्त था मेरा वो. हंसाता रहता था वो. जनरल नॉलेज कमाल की थी. कोई हक नहीं आपको ऐसे अचानक जाने का..’
काजोल ने सतीश शाह के लिए लिखी ये बात
एक्ट्रेस काजोल ने अपने एक्स अकाउंट पर सतीश शाह की एक पुरानी तस्वीर शेयर की. इसके साथ एक्ट्रेस ने लिखा, ‘आप बहुत जल्दी चले गए, लेकिन आपकी हंसी हमेशा गूंजती रहेगी, आपकी आत्मा को शांति मिले सतीश जी..’
Gone to soon, but your laughter will echo forever, rest in peace Satish Ji pic.twitter.com/HOST7mMsmp— Kajol (@itsKajolD) October 25, 2025
राजेश कुमार ने लिखा भावुक नोट
सतीश शाह के साथ टीवी शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में काम करने वाले एक्टर राजेश कुमार ने एक भावुक नोट लिखा. एक्टर ने कहा, 'ये सबसे बुरा समय है. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया है...'
राकेश बेदी का हुआ बुरा हाल
राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘मेरे सबसे प्यारा दोस्त, वो एफटीआईआई में मेरे बैचमेट थे, मेरे क्लासमेट थे. वो अब नहीं रहे. आज उनका निधन हो गया है. मेरे जीवन के सबसे दुखद दिनों में से एक. मैं उनसे बहुत प्यार करता था. शांति से आराम करो भाई..'
सीएम फडणवीस ने जताया दुख
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सतीश शाह के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा, ‘सतीश शाह ने फिल्म और रंगमंच उद्योग में अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी है. अपने सहज और सुंदर अभिनय के माध्यम से वो अपने द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के माध्यम से प्रशंसकों के दिलों में सदैव बने रहेंगे.’
सुमित राघवन ने कही ये बात
सतीश शाह के साथ काम करने वाले पॉपुलर टीवी एक्टर सुमित राघवन ने भी एक लंबा वीडियो शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "लव यू सतीश काका.. लव यू डैड... हम सभी आपसे प्यार करते हैं और आपको याद करते हैं इंदु..नारद मुनि.."
