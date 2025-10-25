हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

Satish Shah Death: सतीश शाह के निधन से पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. ऐसे में कई स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को बधाई दी. जानिए किसने क्या लिखा...

By : सखी चौधरी | Updated at : 25 Oct 2025 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का आज यानि 25 अक्टूबर को निधन हो गया. एक्टर की मौत किडनी फेल होने की वजह से 74 साल की उम्र में हुई. एक्टर के अचानक चले जाने से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर शोक भी जताया है. इस लिस्ट में अनुपम खेर से लेकर काजोल तक का नाम शामिल है.

अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सतीश शाह के निधन के बाद एक वीडियो शेयर किया.इसमें एक्टर ने कहा, 'क्या हो रहा है येय तीन-चार दिनों में इतने अच्छे लोग चले गए. सतीश शाह को मैं शाह बोलता था और वो मुझे जहांपनाह. बड़ा ही अच्छा दोस्त था मेरा वो. हंसाता रहता था वो. जनरल नॉलेज कमाल की थी. कोई हक नहीं आपको ऐसे अचानक जाने का..’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

काजोल ने सतीश शाह के लिए लिखी ये बात

एक्ट्रेस काजोल ने अपने एक्स अकाउंट पर सतीश शाह की एक पुरानी तस्वीर शेयर की. इसके साथ एक्ट्रेस ने लिखा, ‘आप बहुत जल्दी चले गए, लेकिन आपकी हंसी हमेशा गूंजती रहेगी, आपकी आत्मा को शांति मिले सतीश जी..’

राजेश कुमार ने लिखा भावुक नोट

सतीश शाह के साथ टीवी शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में काम करने वाले एक्टर राजेश कुमार ने एक भावुक नोट लिखा. एक्टर ने कहा, 'ये सबसे बुरा समय है. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया है...'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajesh Kumar (@rajeshkumar.official)

राकेश बेदी का हुआ बुरा हाल

राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘मेरे सबसे प्यारा दोस्त, वो एफटीआईआई में मेरे बैचमेट थे, मेरे क्लासमेट थे. वो अब नहीं रहे. आज उनका निधन हो गया है. मेरे जीवन के सबसे दुखद दिनों में से एक. मैं उनसे बहुत प्यार करता था. शांति से आराम करो भाई..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

सीएम फडणवीस ने जताया दुख

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सतीश शाह के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा, ‘सतीश शाह ने फिल्म और रंगमंच उद्योग में अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी है. अपने सहज और सुंदर अभिनय के माध्यम से वो अपने द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के माध्यम से प्रशंसकों के दिलों में सदैव बने रहेंगे.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sumeet Raghvan (@sumeetraghvan)

सुमित राघवन ने कही ये बात

सतीश शाह के साथ काम करने वाले पॉपुलर टीवी एक्टर सुमित राघवन ने भी एक लंबा वीडियो शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "लव यू सतीश काका.. लव यू डैड... हम सभी आपसे प्यार करते हैं और आपको याद करते हैं इंदु..नारद मुनि.."

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 25 Oct 2025 09:55 PM (IST)
