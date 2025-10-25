एक्सप्लोरर
सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं ‘जन्नत’ गर्ल
Sonal Chauhan Photos: सोनल चौहान भले ही एक्टिंग से दूर हैं. लेकिन अपने लुक्स और फिटनेस की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. यहां हम आपको उनकी कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ‘जन्नत’ के जरिए एक नए चेहरे ने इंडस्ट्री में कदम रखा था. इस हसीना का नाम सोनल चौहान था. सोनल ने पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना मुरीद बना दिया था. उनकी एक्टिंग और मासूमियत लोगों के दिलों में बस गई थी. इसलिए सब उन्हें ’जन्नत गर्ल’ बुलाने लगे. जानिए अब एक्ट्रेस कहां और क्या कर रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Tags :Sonal Chauhan Jannat Bollywood
