सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं 'जन्नत' गर्ल

सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं ‘जन्नत’ गर्ल

Sonal Chauhan Photos: सोनल चौहान भले ही एक्टिंग से दूर हैं. लेकिन अपने लुक्स और फिटनेस की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. यहां हम आपको उनकी कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Sonal Chauhan Photos: सोनल चौहान भले ही एक्टिंग से दूर हैं. लेकिन अपने लुक्स और फिटनेस की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. यहां हम आपको उनकी कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ‘जन्नत’ के जरिए एक नए चेहरे ने इंडस्ट्री में कदम रखा था. इस हसीना का नाम सोनल चौहान था. सोनल ने पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना मुरीद बना दिया था. उनकी एक्टिंग और मासूमियत लोगों के दिलों में बस गई थी. इसलिए सब उन्हें ’जन्नत गर्ल’ बुलाने लगे. जानिए अब एक्ट्रेस कहां और क्या कर रही हैं.

1/8
सोनल चौहान का जन्म दिल्ली में हुआ था. एक्ट्रेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. फिर साल 2005 में 'Miss World Tourism' का खिताब जीता और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया.
सोनल चौहान का जन्म दिल्ली में हुआ था. एक्ट्रेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. फिर साल 2005 में ‘Miss World Tourism’ का खिताब जीता और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया.
2/8
इसी दौरान एक्टेस को हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो 'समझो न' में काम करने का मौका मिला और फिर उन्हें फिल्म 'जन्नत' ऑफर हुई. इस फिल्म की रिलीज के बाद सोनल रातोंरात स्टार बन गई थी.
इसी दौरान एक्टेस को हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो ‘समझो न’ में काम करने का मौका मिला और फिर उन्हें फिल्म ‘जन्नत’ ऑफर हुई. इस फिल्म की रिलीज के बाद सोनल रातोंरात स्टार बन गई थी.
3/8
'जन्नत' के बाद एक्ट्रेस 'बुड्ढा होगा तेरा बाप', 'जैक एंड दिल', 'द घोस्ट' जैसी फिल्में में नजर आई. फिर उन्होंने साउथ में भी खूब काम किया.
‘जन्नत’ के बाद एक्ट्रेस ‘बुड्ढा होगा तेरा बाप’, ‘जैक एंड दिल’, ‘द घोस्ट’ जैसी फिल्में में नजर आई. फिर उन्होंने साउथ में भी खूब काम किया.
4/8
आखिरी बार एक्ट्रेस को 2023 में वो 'आदिपुरुष' में मंदोदरी का रोल प्ले करते हुए देखा गया था. उनका ये रोल छोटा था. लेकिन इसकी खूब चर्चा हुई थी.
आखिरी बार एक्ट्रेस को 2023 में वो ‘आदिपुरुष’ में मंदोदरी का रोल प्ले करते हुए देखा गया था. उनका ये रोल छोटा था. लेकिन इसकी खूब चर्चा हुई थी.
5/8
'आदिपुरुष' के बाद से एक्ट्रेस किसी फिल्म में नजर नहीं आई. लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस हर दिन इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर करती हैं.
‘आदिपुरुष’ के बाद से एक्ट्रेस किसी फिल्म में नजर नहीं आई. लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस हर दिन इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर करती हैं.
6/8
यहां उन्हें 8.1 मिलियन से ज्यादा लो फॉलो करते हैं. जो उनकी फोटोज और वीडियोज का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
यहां उन्हें 8.1 मिलियन से ज्यादा लो फॉलो करते हैं. जो उनकी फोटोज और वीडियोज का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
7/8
सोनल चौहान अब 38 साल की हो चुकी हैं. उम्र के साथ-साथ उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है. इसका सबूत ये तस्वीरें हैं.
सोनल चौहान अब 38 साल की हो चुकी हैं. उम्र के साथ-साथ उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है. इसका सबूत ये तस्वीरें हैं.
8/8
इस पिंक शॉर्ट ड्रेस में सोनल चौहान बार्बी डॉल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं. एक्ट्रेस की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगती है.
इस पिंक शॉर्ट ड्रेस में सोनल चौहान बार्बी डॉल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं. एक्ट्रेस की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगती है.
Published at : 25 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Sonal Chauhan Jannat Bollywood

Photo Gallery

Embed widget