'रामायण' के इस एक्टर ने गर्लफ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट में दिया था वाशिंग मशीन-टीवी, नाम सुन यकीन नहीं होगा
रणबीर कपूर की रामायण इन दिनों सुर्खियों में है. इस फिल्म में कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर नजर आएंगे. ऐसे में फिल्म में रवि दुबे को लक्ष्मण की भूमिका में देखा जाएगा. अब एक्टर की पर्सनल लाइफ चर्चा में है.
रवि दुबे ने बेशक अपने करियर की शुरुआत टीवी से की हो.लेकिन, अब वो बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. एक्टर को रणबीर कपूर स्टारर रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा. फैंस उन्हें लक्ष्मण के कैरेक्टर में देखने के लिए काफी बेताब हैं. इसी बीच एक्टर की पर्सनल लाइफ चर्चा में छाई हुई है.
रवि ने टीवी और पंजाबी एक्ट्रेस सरगुन मेहता संग शादी की है. दोनों की जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते हैं. रवि और सरगुन एक-दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं. बता दें रवि और सरगुन हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी लव लाइफ से जुड़े कई खुलासे भी किए.
रवि ने सरगुन को किया था हाइप
इस दौरान सरगुन ने बताया कि जब वो रवि की गर्लफ्रेंड थीं, उस दौरान एक्टर ने पहले बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया था. सरगुन ने बताया कि रवि ने उन्हें गिफ्ट में वॉशिंग मशीन और टीवी दी थी.इसके लिए एक्टर ने सरगुन को हाइप भी किया था.सरगुन ने बताया कि एक्टर ने उन्हें गिफ्ट देने से पहले कहा था कि उनके लिए कुछ खास लाए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उठाकर नहीं ला पाए.
रवि की बातें सुन सरगुन काफी खुश हुई थीं वो रातभर यही सोच रही थी कि क्या कोई बड़ा बैग लेकर आया है या कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट लाया है.एक्ट्रेस ने बताया कि अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी और उन्होंने गेट खोला तो डिलीवरी बॉय ने उन्हें बताया कि उनके लिए वॉशिंग और टीवी मशीन आया है.
View this post on Instagram
सरगुन ने कहा कि ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था. एक्ट्रेस ने बताया कि उसके पैकिंग पर लिखा था 'हैप्पी बर्थडे सरगुन'.बता दें एक्ट्रेस की मां ने जब उनसे पूछा कि रवि ने क्या गिफ्ट दिया है तो सरगुन के बताने पर उन्हें लगा कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है.
सरगुन ने अपनी मां को कहा कि ये बिल्कल सच है.वहीं, रवि दुबे का कहना था कि उन्होंने सरगुन को ये गिफ्ट उनकी सहूलियत के लिए दिया था.उन दिनों एक्ट्रेस रेंट के अपार्टमेंट में रहा करती थीं. बता दें, सरगुन और रवि की शादी को 12 साल हो चुके हैं.लेकिन, आज भी दोनों में पहले जैसा ही प्यार है.
ये भी पढ़ें:-'लोग समझने लगे थे बोझ..'कैटरीना कैफ को फिल्म से निकलवाने का लगा आरोप,जिंदगी में बदलाव के लिए उठाया ये कदम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL