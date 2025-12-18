बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते. फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री मारी और अपनी मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम बनाया. इस आर्टिकल में आज हम ऐसे ही एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बाद भी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई.

जी हां, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जॉन अब्राहम हैं. अपने अब तक के करियर में एक्टर ने कई हिट फिल्मों में काम किया है. लेकिन, उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप भी हुईं. जब काम मिलने में दिक्कत होने लगी तो वो प्रोड्यूसर बन बैठे.

पठान में निभाई नेगेटिव भूमिका

जॉन ने 2003 में जिस्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि, एक्टर को पहचान धूम फिल्म से मिली.वहीं, एक्टर ने 'बाटला हाउस', 'सत्यमेव जयते', 'वेलकम बैक', 'रेस 2' और 'हाउसफुल 2' जैसी हिट फिल्मों में काम किया है. 2023 में रिलीज हुई 'पठान' में जॉन ने नेगेटिव भूमिका निभाई.

जॉन की करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं और कई सालों तक कोई काम नहीं मिला. एक्टर की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब वो खुद ही प्रोड्यूसर बन बैठे. एक पॉडकास्ट में जॉन ने कहा था कि वो फिल्मों से खुश नहीं थे.

जॉन ने इन फिल्मों को किया प्रोड्यूस

ऐसे में अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते थे. एक्टर ने ये भी बताया था कि एक वक्त पर लोग उन्हें बोझ समझने लगे थे. हालांकि, बाद में लोगों को समझ आया कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अलग-अलग तरह की फिल्में कर सकता है. बता दें एक्टर ने परमाणु, विक्की डोनर और बाटला हाउस जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया.

कैटरीना को फिल्म से करवाया बाहर

आपको बता दें जॉन पर कैटरीना को फिल्मों से निकलवाने का भी आरोप लग चुका है.दरअसल, साया फिल्म में जॉन के संग कैटरीना काम कर रही थीं. रिपोर्ट के अनुसार जब जॉन को पता चला कि कैटरीना को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया गया है तो उन्होंने उन्हें फिल्म से बाहर करवा दिया.

कहा जाता है कि कैटरीना को उस वक्त हिंदी अच्छे से नहीं आया करती थी और इंडस्ट्री में वो बिल्कुल नई थीं. इसी वजह से जॉन ने उन्हें फिल्म से बाहर करवा दिया था. जब एक्ट्रेस को इस बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से टूट गई थीं.

