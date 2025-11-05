'अंगूर' से लेकर 'शोले' तक, संजीव कुमार की टॉप 5 फिल्में OTT पर कहां देख सकते हैं

47 साल उम्र में इस दुनिया को विदा कहने वाले संजीव कुमार को बॉलीवुड का दिग्गज एक्टर माना जाता है. संजीव कुमार ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में जवान होते हुए भी बूढ़े आदमी के किरदार को‌ बहुत अच्छी तरह से निभाया हैं. अगर आप भी फिल्म इंडस्ट्री के इस बेहतरीन एक्टर की एक्टिंग को पसंद करते हैं तो ओटीटी पर 'शोले' से लेकर 'अंगूर' तक इन‌ शानदार मूवीज को देख सकते हैं. संजीव कुमार की फिल्में आपको एंटरटेन करेगी.

'शोले '

रमेश सिप्पी के द्वारा डायरेक्ट इस धमाकेदार फिल्म में संजीव कुमार ने 'ठाकुर' का रोल कर तहलका मचा दिया था. संजीव कुमार की इस मूवी को बॉलीवुड की सबसे शानदार मूवीज में से एक माना जाता है. इस फिल्म को देखने की चाह रखने वाले व्यूअर्स इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



'त्रिशूल '

'त्रिशूल' फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा थे और ये फिल्म 1978 को रिलीज हुई थी. इसमें अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, राखी गुलजार, और वहीदा रहमान जैसे कलाकार शामिल थे . इस फिल्म को जी5 पर देखा जा सकता है

'संघर्ष '

संघर्ष फिल्म के डायरेक्टर एच. एस. रवैल थे . इस फिल्म को 1968 में रिलीज किया गया था और फिल्म के मुख्य कलाकार दिलीप कुमार, वैजयंती माला, बलराज साहनी और संजीव कपूर थे इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है

'अंगूर '

1982 में अंगूर फिल्म को डायरेक्ट गुलजार ने किया था इस फिल्म में मुख्य कलाकार संजीव कुमार, देवेन वर्मा, मौसमी चटर्जी और अरुणा ईरानी मुख्य रोल में थे. इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है

'खिलौना '

'खिलौना' 1970 में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है, जिसे चंदर वोहरा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में संजीव कुमार, मुमताज और जितेंद्र मुख्य रोल में थे.इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है