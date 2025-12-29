फिर टली 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट, शूटिंग में देरी ने बढ़ा दिया फिल्म का बजट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिर टली 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट, शूटिंग में देरी ने बढ़ा दिया फिल्म का बजट

Love And War Release Date Postponed: लव एंड वॉर का बेसब्री से इंतजार किया है. लेकिन आए दिन इसके रिलीज डेट को लेकर नई खबर आती है. अब रिसेंट अपडेट के मुताबिक फिर से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Dec 2025 09:40 PM (IST)
संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर बज बना हुआ है. मूवी के अनाउंसमेंट के बाद से इसकी स्टारकास्ट के फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

इसके अलावा भी भंसाली की फिल्मों को लेकर बज पहले से ही बनना शुरू हो जाता है. लेकिन आए दिन अपडेट्स मिलते हैं कि फिल्म की रिलीज डेट टल गई है. आपको बता दें, जहां 'लव एंड वॉर' जून के महीने में रिलीज होने वाली थी अब इसे बदलकर अगस्त-सितंबर कर दिया गया है. 

फिर टली 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट
संजय लीला भंसाली ने अपने करियर में कई कल्ट क्लासिक फिल्मों का निर्माण किया है. इन दिनों वो 'लव एंड वॉर' को लेकर बिजी हैं. फैंस भी फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद काफी एक्साइटेड हैं लेकिन हर बार बदलती रिलीज डेट उनके अरमानों पर पानी फेर देता है.

अब हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट में बदलाव हुआ है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का नया शूट शेड्यूल आ चुका है.

इसके मुताबिक भंसाली 'लव एंड वॉर' की शूटिंग शेड्यूल को अगले साल मई के महीने तक एक्सटेंड किया है. अब इस एक्सटेंशन के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट समेत विक्की कौशल की प्रायर कमिटमेंट्स पर असर पड़ेगा.

सिर्फ फिल्म की स्टारकास्ट ही नहीं बल्कि निर्देशक को भी भारी रकम चुकानी पड़ेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि 'लव एंड वॉर' के शूटिंग डिले की वजह से फिल्म का बजट भी बढ़ते चले जा रहा है.
रणबीर कपूर की रामायण को होगा नुकसान
बीते दिनों ये खबर सामने आई थी कि 'लव एंड वॉर' जून के महीने में रिलीज होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि रणबीर कपूर भी चाहते हैं कि उनकी दोनों फिल्मों के बीच कम से कम 4 महीने का गैप हो ताकि 'रामायण' पर  'लव एंड वॉर' का इंपैक्ट ना पड़े. 'रामायण' के मेकर्स का भी कुछ ऐसा ही मानना था. लेकिन 'लव एंड वॉर' के पोस्टपोन्ड हुए रिलीज डेट के बाद रामायण के मेकर्स भी निराश हैं.
'लव एंड वॉर' की कहानी
संजय लीला भंसाली की ये मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्टी, विक्की कौशल और रणबीर कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी 60–70 के दशक पर सेट लव ट्राइएंगल पर बेस्ड होगी जिसमें दोनों एक्टर्स आर्मी ऑफिसर के रोल्स में नजर आएंगे.

Published at : 29 Dec 2025 09:40 PM (IST)
Sanjay Leela Bhansali Ranbir Kapoor Alia Bhatt Love And War
