हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्ट्रेस संध्या शांताराम ने 87 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा, 'दो आंखें बारह हाथ' जैसी कई कमाल फिल्मों का रही हैं हिस्सा

एक्ट्रेस संध्या शांताराम ने 87 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा, 'दो आंखें बारह हाथ' जैसी कई कमाल फिल्मों का रही हैं हिस्सा

Sandhya Shantaram Passed Away: मशहूर अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह अपने अभिनय और डांसिंग के लिए मराठी और हिंदी सिनेमा में जानी जाती थीं.

By : आईएएनएस | Updated at : 04 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आई. मशहूर अभिनेत्री और वी. शांताराम की तीसरी पत्नी संध्या शांताराम का निधन हो गया है. उन्होंने 87 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. वह अभिनय के साथ ही अपने डांस के लिए भी जानी जाती थी. बताया जा रहा है कि संध्या शांताराम का अंतिम संस्कार शनिवार को शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया.

संध्या शांताराम का निधन

महाराष्ट्र सरकार के इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह जानकारी दी.

एक्ट्रेस संध्या शांताराम ने 87 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा, 'दो आंखें बारह हाथ' जैसी कई कमाल फिल्मों का रही हैं हिस्सा

उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए आशीष शेलार ने लिखा, “फिल्म 'पिंजरा' की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने अद्भुत अभिनय और नृत्य कौशल से दर्शकों पर एक अनूठी छाप छोड़ी.

फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे,' 'दो आंखें बारह हाथ,' और खासकर 'पिंजरा' में उनकी अमर भूमिका दर्शकों के दिलों में हमेशा याद रहेगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें!”

संध्या शांताराम को मराठी और हिंदी में अपने शानदार अभिनय और कुशल नृत्य के लिए जाना जाता था. वह मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की तीसरी पत्नी थीं. उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जयश्री से तलाक लेने के एक महीने बाद ही संध्या से शादी कर ली. दोनों ने फिल्म ‘पिंजरा’ में साथ काम किया था.

यादगार फिल्में और करियर की झलक

हालांकि संध्या ने अधिक फिल्में नहीं की हैं, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा की कुछ यादगार फिल्मों के लिए जाना जाता है. वी. शांताराम ने 1951 में अपनी फिल्म 'अमर भूपाली' के लिए नई प्रतिभाओं की तलाश के दौरान संध्या की प्रतिभा को पहचाना था. फिल्म निर्माता को उनकी मनमोहक आवाज ने प्रभावित किया था. इस फिल्म में संध्या ने एक सिंगर का रोल प्ले किया था.

एक्ट्रेस संध्या शांताराम ने 87 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा, 'दो आंखें बारह हाथ' जैसी कई कमाल फिल्मों का रही हैं हिस्सा

उन्हें ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘दो आंखें बारह हाथ’, ‘नवरंग’, ‘पिंजरा’ और ‘अमर भूपाली’ जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है. फिल्म ‘झनक झनक पायल बाजे’ में वह गोपी कृष्ण के साथ दिखाई दी थीं. इस फिल्म के लिए गोपी ने ही उन्हें डांस सिखाया. फिल्म ने बाद में चार फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे.

Published at : 04 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Sandhya Shantaram Shantaram
Embed widget