‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका सदानंद पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार के कई लेटेस्ट प्रोमो सामने आए हैं. जिसमें से एक में सलमान खान एक्ट्रेस कुनिका सदानंद पर भड़कते हुए नजर आए हैं.
इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के वीकेंड के वार में सलमान खान का रौद्र रूप देखने को मिला है. दरअसल एक्टर ने अशनूर कौर, अभिषेक बजाज के साथ-साथ एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की भी जमकर क्लास लगाई है. कुनिका को फटकार लगाते हुए सलमान ने कहा, ‘इस पूरे फसाद की जड़ कुनिका आप ही हैं.’
वीकेंड के वार में दिखा सलमान का रौद्र रूप
वीकेंड के वार के कई प्रोमो मेकर्स ने मेकर्स ने जियो हॉस्टार के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए हैं. जिनमें सलमान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. इसमें से एक वीडियो में सलमान सिंगर अमाल मलिक मलिक से पूछते हैं, ‘उन्होंने अभिषेक बजाज और अशनूर को लेकर क्या कहा था. जैसे ही अमाल अपनी बात बताते हैं, तो कुनिका उन्हें बीच में टोकते हुए कहती हैं कि नहीं इसने ऐसा नहीं बोला था.’
कुनिका को लगाई सलमान ने फटकार
कुनिका सदानंद की बात सुनकर सलमान भड़क जाते हैं और एक्ट्रेस को खूब डांट लगते हैं. सलमान कहते हैं कि ‘कुनिका अपनी इज्जत अपने हाथों में है, आप अपनी गलती बार बार दोहरा रहीं हैं, अपनी मैच्योरिटी वापस लाइए. इस पूरे मामले फसाद की की जड़ कुनिका आप ही हैं और यही फैक्ट है.’
मृदुल और अभिषेक पर भी फूटा गुस्सा
इसके अलावा एक वीडियो में सलमान यूट्यूबर मृदुल तिवारी से कहते हैं, ‘मृदुल, आपको समझ आ रहा है यह खेल? आप बिल्कुल भी शो में दिख नहीं रहे हो..’ सलमान की बात सुनकर मृदुल फूट-फूटकर रोने लगते हैं. वहीं मृदुल और कुनिका के अलावा सलमान अभिषेक बजाज की भी खूब खिंचाई करते हैं. सलमान उनसे कहते हैं, ‘किसी ने अशनूर को कुछ कहा तो गुस्सा आया और आप किसी को भी कुत्ता और पालतू बोल सकते हैं. अगर आप ऐसा कहें तो ये सब ठीक है?’ बता दें कि ये सभी वीडियो अब खूब वायरल हो रहे हैं.
