24 साल के हुए अरहान खान, बर्थडे पर मलाइका अरोड़ा ने बेटे पर लुटाया ढेर सारा प्यार

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान 24 साल के हो गए हैं. वो आज, 9 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खान मौके पर मलाइका अरोड़ा ने बेटे के लिए एक खास पोस्ट लिखा और कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

इन फोटोज के जरिए मलाइका ने अरहान पर खूब प्यार लुटाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.

बर्थडे पर मलाइका अरोड़ा ने बेटे पर लुटाया ढेर सारा प्यार

मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे अरहान खान के 24वें बर्थडे पर कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अरहान की बचपन की झलक से लेकर उनकी लेटेस्ट फोटोज तक देखने को मिल रही हैं.

एक तस्वीर में मलाइका बेटे के साथ नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी में अरहान के बर्थडे केक की झलक दिखाई दे रही है. इन तस्वीरों के जरिए एक्ट्रेस ने बेटे के साथ बिताए पुराने पलों को याद किया और उन पर खूब प्यार लुटाया.

मलाइका ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'चढ़ने के लिए कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है... मेरे प्यारे बेटे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं.'

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सेलेब्स ने दी बधाई

मलाइका की इस पोस्ट पर अरहान खान ने कमेंट सेक्शन में रिएक्ट करते हुए लिखा, मां, आपके लिए दुनिया जला दूंगा.' सेलेब्स भी अरहान को बर्थडे विश कर रहे हैं. फराह खान, चंकी पांडे, भावना पांडे और अकांक्षा रंजन समते कई सितारों ने उन्हें बधाई दी है.

अरबाज खान ने किया विश

वहीं, एक्टर अरबाज खान ने बेटे अरहान खान के 24वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तुम्हें प्यार करते हुए और तुम पर गर्व करते हुए 24 साल हो गए हैं. मैं शायद हर दिन तुमसे ये नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मुझे तुम पर कितना गर्व है. तुम्हारा पिता होना मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'आज तुम्हें एक समझदार, कॉन्फिडेंट और शानदार युवा के रूप में आगे बढ़ते देखकर मेरा दिल गर्व और खुशी से भर जाता है. अपने सपनों को पूरा करने का साहस, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और सही फैसले लेने की समझ हमेशा बनाए रखना. याद रखना, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए हमेशा छोटे बेटे रहोगे. तुम्हारा पिता होने पर मुझे गर्व है. तुमसे हमेशा प्यार करता हूं.'

मलाइका-अरबाज की शादी

मलाइका अरोड़ा ने साल 1998 में एक्टर अरबाज खान से शादी की थी. शादी के करीब 19 साल बाद 2017 में दोनों का तलाक हो गया. इस शादी से उनका एक बेटा अरहान खान है. तलाक के बाद मलाइका और अरबाज अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए.

जहां अरबाज ने दिसंबर 2023 में शूरा खान से दूसरी शादी कर ली, वहीं मलाइका फिलहाल सिंगल हैं. हालांकि अक्सर वो सोशल मीडया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.