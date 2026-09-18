शादी के बंधन में बंधने वाले हैं समय रैना और मेधा शंकर? वायरल हो रही पोस्ट

कॉमेडियन समय रैना की लव लाइफ को लेकर पिछले कुछ समय से अलग-अलग नामों की चर्चा हो रही है. कभी मेधा शंकर के साथ उनकी डेटिंग की चर्चा हुई, तो कभी शेरोन वर्मा के साथ उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगीं. अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में समय रैना और मेधा शंकर की शादी की चर्चा को हवा दे दी है.

वायरल पोस्ट में क्या दावा किया गया?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक रेडिट पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. पोस्ट में दावा करने वाले शख्स ने खुद को समय रैना के परिवार का करीब बताया है. उसका कहना है कि समय की मां से उनकी बात हुई है. उनकी मां से हुई इसी बातचीत के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में दोनों की शादी करने की प्लानिंग है.

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पोस्ट में यह भी कहा गया है कि समय और मेधा फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं और समय जल्द से जल्द मेधा से शादी करना चाहते हैं. हालांकि, ओरिजनल रेडिट पोस्ट अब मौजूद नहीं है. इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है.

Samay Raina is set to marry Medha Shankr this December.👀❤️



As per a Reddit post, someone close to Samay Raina’s family says Samay wants to marry Medha Shankr this December, confirmed by his mother after speaking to him last night. For anyone who doesn’t know, Samay and Medha… pic.twitter.com/mHwmyecPyo — Abhishek Kumar (@Abhishek060722) September 17, 2026

साथ नजर आने के बाद शुरू हुई थीं अफवाहें

पिछले कुछ महीनों से समय और मेधा के रिश्ते की चर्चा चल रही है. दोनों को अलग-अलग मौकों पर साथ देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की अटकलें लगने लगी थीं. हाल ही में दोनों के एक ही फ्लाइट और मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आने की खबर भी सामने आई थी.

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‘सबसे अच्छी दोस्त’ कहकर क्या बोले थे समय?

इन अफवाहों के बीच ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का वह एपिसोड भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें मेधा शंकर, वरुण धवन और शेरोन वर्मा नजर आए थे. शो में जादूगर कबीर शर्मा ने समय से पैनल में उनके सबसे अच्छे दोस्त का नाम पूछा. समय ने मेधा का नाम लिया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर हवा मिल गई.

हालांकि, समय ने मेधा को अपना दोस्त ही बताया और दोनों ने कभी पब्लिकली ये नहीं माना है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसे में अब दिसंबर में शादी का दावा सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों सुर्खियों में हैं. फिलहाल ये दावा सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया क्लेम है.