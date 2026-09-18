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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी के बंधन में बंधने वाले हैं समय रैना और मेधा शंकर? वायरल हो रही पोस्ट

शादी के बंधन में बंधने वाले हैं समय रैना और मेधा शंकर? वायरल हो रही पोस्ट

समय रैना और मेधा शंकर की डेटिंग की खबरों के बीच एक रेडिट पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल है. इसमें दिसंबर में दोनों की शादी का दावा किया गया है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 18 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना की लव लाइफ को लेकर पिछले कुछ समय से अलग-अलग नामों की चर्चा हो रही है. कभी मेधा शंकर के साथ उनकी डेटिंग की चर्चा हुई, तो कभी शेरोन वर्मा के साथ उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगीं. अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में समय रैना और मेधा शंकर की शादी की चर्चा को हवा दे दी है.

वायरल पोस्ट में क्या दावा किया गया?

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दरअसल, सोशल मीडिया पर एक रेडिट पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. पोस्ट में दावा करने वाले शख्स ने खुद को समय रैना के परिवार का करीब बताया है. उसका कहना है कि समय की मां से उनकी बात हुई है. उनकी मां से हुई इसी बातचीत के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में दोनों की शादी करने की प्लानिंग है. 

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पोस्ट में यह भी कहा गया है कि समय और मेधा फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं और समय जल्द से जल्द मेधा से शादी करना चाहते हैं. हालांकि, ओरिजनल रेडिट पोस्ट अब मौजूद नहीं है. इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है. 

साथ नजर आने के बाद शुरू हुई थीं अफवाहें

 पिछले कुछ महीनों से समय और मेधा के रिश्ते की चर्चा चल रही है. दोनों को अलग-अलग मौकों पर साथ देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की अटकलें लगने लगी थीं. हाल ही में दोनों के एक ही फ्लाइट और मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आने की खबर भी सामने आई थी.

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‘सबसे अच्छी दोस्त’ कहकर क्या बोले थे समय?

इन अफवाहों के बीच ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का वह एपिसोड भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें मेधा शंकर, वरुण धवन और शेरोन वर्मा नजर आए थे. शो में जादूगर कबीर शर्मा ने समय से पैनल में उनके सबसे अच्छे दोस्त का नाम पूछा. समय ने मेधा का नाम लिया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर हवा मिल गई.

हालांकि, समय ने मेधा को अपना दोस्त ही बताया और दोनों ने कभी पब्लिकली ये नहीं माना है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसे में अब दिसंबर में शादी का दावा सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों सुर्खियों में हैं. फिलहाल ये दावा सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया क्लेम है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 18 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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Samay Raina
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