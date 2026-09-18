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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरण-तेजस्वी के नए घर में पहली बार विराजे बप्पा, साथ में की गणपति की आरती, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

करण-तेजस्वी के नए घर में पहली बार विराजे बप्पा, साथ में की गणपति की आरती, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के लिए इस बार गणेश चतुर्थी खास है. कपल ने अपने नए घर में बप्पा का स्वागत किया और साथ में पूजा-अर्चना की. कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 18 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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गणेश चतुर्थी पर हर साल बॉलीवुड और टीवी स्टार्स अपने-अपने अंदाज में बप्पा का स्वागत करते हैं. करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा को घर लाए. लेकिन इस बार उनके लिए बप्पा का आना और भी खास था क्योंकि इस बार बप्पा उनके नए घर में विराजे हैं.

कुछ समय पहले करण और तेजस्वी अपने नए मुंबई वाले घर में शिफ्ट हुए हैं. इस घर की झलक मई 2026 में उस समय देखने को मिली थी जब उनके घर का एक टूर शेयर किया गया था. अब इसी नए आशियाने में दोनों ने पहली बार गणपति बप्पा का स्वागत किया है.

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तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की कुछ फोटोज शेयर की हैं. वहीं सामने आए वीडियो में करण और तेजस्वी साथ में बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं. दोनों इस दौरान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं.

तेजस्वी ने बताया क्यों खास है ये गणेश चतुर्थी

तेजस्वी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, ‘बप्पा को घर आए चार दिन हो गए हैं और वक्त कितनी जल्दी बीत रहा है, इसका यकीन नहीं हो रहा  है. इस बार ये त्योहार और भी खास है क्योंकि बप्पा हमारे नए घर में आए हैं.’

 
 
 
 
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कपल की फोटोज देखने के बाद फैंस ने भी दोनों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं. कमेंट्स में किसी ने बप्पा का आशीर्वाद मांगा तो किसी ने दोनों की जोड़ी पर प्यार लुटाया.

बिग बॉस में पहली बार करीब आए थे दोनों

करण और तेजस्वी की लव स्टोरी की शुरुआत टीवी के फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ से हुई थी. शो में दोनों की पहली मुलाकात हुई. शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती देखने को मिली, लेकिन धीरे-धीरे ये प्यार में बदल गया.


करण-तेजस्वी के नए घर में पहली बार विराजे बप्पा, साथ में की गणपति की आरती, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

शो के दौरान ही दोनों ने एक-दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी शुरू कर दी थीं. शो खत्म होने के बाद भी दोनों साथ रहे और उनका रिश्ता चर्चा में बना रहा. 

पांच साल से साथ है ये जोड़ी

‘बिग बॉस 15’ के बाद करण और तेजस्वी अक्सर साथ नजर आए. सोशल मीडिया पर भी दोनों साथ में फोटोज शेयर करते रहते हैं. फैंस ने उनकी जोडी को ‘तेजरन’ नाम भी दिया है. हालांकि अभी तक दोनों ने शादी नहीं की है. 

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 18 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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