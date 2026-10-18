Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' ने अमेरिका में बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की बॉलीवुड की 4th हाईएस्ट ग्रॉसर

'मिर्जापुर द मूवी' ने अमेरिका में बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की बॉलीवुड की 4th हाईएस्ट ग्रॉसर

Mirzapur the Movie America BO Collection: 'मिर्जापुर द मूवी' ने इंडिया के बाद अब अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिया है. ये बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में एंट्री हो चुकी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Oct 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर आने के बाद छा गई. फिल्म को दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. ये 2026 की इंडिया में पांचवी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म रही. वहीं, थिएटर से उतरने के बाद इसे अब अमेरिका में रिलीज किया गया जहां पर इसका बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. 

कोईमोई के अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' ने ओवरसीज में 61 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब इसका अमेरिका और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर भी बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने पहले दिन 314k डॉलर के साथ शानदार ओपनिंग की. 

'मिर्जापुर द मूवी' ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया?

कोईमोई के अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक में 2.05 मिलियन डॉलर कमाया था. वहीं, बाकी दिनों में फिल्म ने 1.34 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका क्लोजिंग अमेरिकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.39 मिलियन डॉलर रहा, जो कि इंडियन रुपये में 32.19 करोड़ रुपये के बराबर रहा.

यह भी पढ़ें: 'मंदादि' क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बनाया बड़ा रिकॉर्ड, कमाया 176.48%  प्रॉफिट

'मिर्जापुर' अमेरिका में बनी 4th हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्म

इसके साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' अमेरिका में बॉलीवुड की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म 2026 बन चुकी है. इसने 'हनुमान अंश' (2.77 मिलियन डॉलर) की कमाई को पीछे छोड़ दिया और चौथे नंबर की पोजिशन पर कब्जा जमा लिया. कोईमोई के अनुसार, अमेरिका में बॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में...

1. धुरंधर 2- 28.64 मिलियन डॉलर
2. दृश्यम 3- 5.95 मिलियन डॉलर
3. बॉर्डर 2- 3.5 मिलियन डॉलर
4. मिर्जापुर द मूवी- 3.39 मिलियन डॉलर
5. हनुमान अंश- 2.77 मिलियन डॉलर
6. भतू बंगला- 2.3 मिलियन डॉलर
7. मैं वापस आऊंगा- 1.48 मिलियन डॉलर
8. कॉकटेल 2- 1.45 मिलियन डॉलर
9. वेलकम टू द जंगल-  1.25 मिलियन डॉलर
10. धमाल 4- 1.2 मिलियन डॉलर  

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

बहरहाल, 'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में बात की जाए तो ये प्राइम वीडियो की हिट सीरीज 'मिर्जापुर' की मूवी वर्जन है. ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसके जरिए कालीन भइया, गुड्डू पंडित और गोलू समेत अन्य कैरेक्टर बड़े पर्दे पर भी छा गए.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'जेलर 2' ने रविवार को उड़ाए गर्दे, 6.30 तक 181 करोड़ पार हुआ कलेक्शन
'जेलर 2' ने रविवार को उड़ाए गर्दे, 6.30 तक 181 करोड़ पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के सीएम धामी से की मुलाकात, राज्य की फिल्म नीति पर हुई चर्चा
अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के सीएम धामी से की मुलाकात, राज्य की फिल्म नीति पर हुई चर्चा
बॉलीवुड
इमरान खान के विवाद के बीच राज ठाकरे के घर पहुंचे आमिर खान, 1 घंटे से मुलाकात जारी
इमरान खान के विवाद के बीच राज ठाकरे के घर पहुंचे आमिर खान, 1 घंटे से मुलाकात जारी
बॉलीवुड
एनटी रामा राव से यश तक, रावण के रूप में इन 10 कलाकारों ने छोड़ी गहरी छाप
एनटी रामा राव से यश तक, रावण के रूप में इन 10 कलाकारों ने छोड़ी गहरी छाप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'कॉफी विद करण 9' में 'विरोश' का तड़का: काउच पर दिखेगा विजय और रश्मिका का रोमांस! (18.10.26)
YRKKH: 🫨Tanya का Damani परिवार से जुड़ा रिश्ता! ढोल-नगाड़ों के साथ Poddar परिवार ने मारी एंट्री #sbs
ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत...', अखिलेश यादव का तीखा हमला
'बीजेपी फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत...', अखिलेश यादव का तीखा हमला
क्रिकेट
बाबर आजम ने रचा इतिहास, छुआ 16000 रनों का आंकड़ा; खास क्लब में मारी एंट्री
बाबर आजम ने रचा इतिहास, छुआ 16000 रनों का आंकड़ा; खास क्लब में मारी एंट्री
साउथ सिनेमा
'मंदादि' क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बनाया बड़ा रिकॉर्ड, कमाया 176.48% प्रॉफिट
'मंदादि' क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बनाया बड़ा रिकॉर्ड, कमाया 176.48% प्रॉफिट
इंडिया
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को बताया 'बहिष्कार व्यवस्था', कहा- 'पैसा, ताकत...'
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को बताया 'बहिष्कार व्यवस्था', कहा- 'पैसा, ताकत...'
इंडिया
मणिपुर में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 3 घायल, दो गांवों को आग में झोंका
मणिपुर में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 3 घायल, दो गांवों को आग में झोंका
एग्रीकल्चर
कैसे शुरू कर सकते हैं नर्सरी बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
कैसे शुरू कर सकते हैं नर्सरी बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ मौज उड़ाती महिला को पति ने रंगे हाथों पकड़ा, कर दी घूंसों की बारिश
आशिक के साथ मौज उड़ाती महिला को पति ने रंगे हाथों पकड़ा, कर दी घूंसों की बारिश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget