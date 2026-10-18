एक्सप्लोरर
साड़ी हो या वेस्टर्न लुक, यामी गौतम के 7 अंदाज देख थम जाएंगी नजरें
यामी गौतम साड़ी, कैजुअल कपड़ों, वेस्टर्न आउटफिट, सूट और गाउन में अपने अलग-अलग अंदाज से सबका ध्यान खींचती हैं. हर लुक में उनकी खूबसूरती, सादगी और स्टाइल का खास मेल देखने को मिलता है.
यामी गौतम ने साड़ी, सूट, कैजुअल कपड़ों और गाउन से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, अपने हर लुक में खूबसूरती और स्टाइल का शानदार मेल दिखाया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Oct 2026 12:57 PM (IST)
Tags :Yami Gautam
बॉलीवुड
10 Photos
इन 10 हैलोवीन फिल्मों में छिपे हैं मजेदार ट्विस्ट, डर के साथ थ्रिल से मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड
9 Photos
'प्रहार' की स्क्रीनिंग में वामिका गब्बी का दिखा स्टनिंग लुक, राजकुमार राव भी छाए, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
नवरात्रि के 9वें दिन दिखना है खूबसूरत, तो दीपिका से माधुरी तक के पीकॉक ग्रीन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश
मनोरंजन
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
मनोरंजन
कश्मीरा शाह ने भरी नई उड़ान, ग्रीस में शुरू किया दूसरा डायरेक्शनल प्रोजेक्ट
मनोरंजन
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion