Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी हो या वेस्टर्न लुक, यामी गौतम के 7 अंदाज देख थम जाएंगी नजरें

साड़ी हो या वेस्टर्न लुक, यामी गौतम के 7 अंदाज देख थम जाएंगी नजरें

यामी गौतम साड़ी, कैजुअल कपड़ों, वेस्टर्न आउटफिट, सूट और गाउन में अपने अलग-अलग अंदाज से सबका ध्यान खींचती हैं. हर लुक में उनकी खूबसूरती, सादगी और स्टाइल का खास मेल देखने को मिलता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2026 12:57 PM (IST)
यामी गौतम साड़ी, कैजुअल कपड़ों, वेस्टर्न आउटफिट, सूट और गाउन में अपने अलग-अलग अंदाज से सबका ध्यान खींचती हैं. हर लुक में उनकी खूबसूरती, सादगी और स्टाइल का खास मेल देखने को मिलता है.

यामी गौतम ने साड़ी, सूट, कैजुअल कपड़ों और गाउन से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, अपने हर लुक में खूबसूरती और स्टाइल का शानदार मेल दिखाया.

1/7
यामी गौतम बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है. यामी सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत अंदाज़ और स्टाइल के लिए भी जानी जाती है. यामी के अलग-अलग लुक्स में सादगी और स्टाइल का अच्छा मेल देखने को मिलता है.
यामी गौतम बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है. यामी सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत अंदाज़ और स्टाइल के लिए भी जानी जाती है. यामी के अलग-अलग लुक्स में सादगी और स्टाइल का अच्छा मेल देखने को मिलता है.
2/7
साड़ी में यामी गौतम बेहद ही खूबसूरत और प्यारी लगती है. उनका यह अंदाज़ उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार देता है. सिंपल साड़ी हो या ग्लैमरस साड़ी, यामी उसे पूरे कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ कैरी करती नज़र आती हैं.
साड़ी में यामी गौतम बेहद ही खूबसूरत और प्यारी लगती है. उनका यह अंदाज़ उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार देता है. सिंपल साड़ी हो या ग्लैमरस साड़ी, यामी उसे पूरे कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ कैरी करती नज़र आती हैं.
3/7
वेस्टर्न ऑउटफिट में भी यामी गौतम पीछे नहीं हटती. इसमें यामी का अंदाज़ काफी मॉडर्न और एलिगेंट नज़र आता है. यामी के कपड़ों का स्टाइल और उसे कैरी करने का अंदाज़ एक अलग ही छाप छोड़ता है. इस अंदाज़ में यामी का फैशन सेंस साफ दिखाई देता है.
वेस्टर्न ऑउटफिट में भी यामी गौतम पीछे नहीं हटती. इसमें यामी का अंदाज़ काफी मॉडर्न और एलिगेंट नज़र आता है. यामी के कपड़ों का स्टाइल और उसे कैरी करने का अंदाज़ एक अलग ही छाप छोड़ता है. इस अंदाज़ में यामी का फैशन सेंस साफ दिखाई देता है.
4/7
कैज़ुअल लुक में भी यामी गौतम बहुत प्यारी लगती है. यामी का यह अंदाज़ उनके बाकी लुक्स से काफी अलग है. आरामदायक कपड़ों में यामी का स्टाइल काफी सिंपल और कूल नज़र आता है. कैज़ुअल लुक में उनका सिंपल अंदाज़ उनकी ख़ूबसूरती को और भी ख़ास बना देता है.
कैज़ुअल लुक में भी यामी गौतम बहुत प्यारी लगती है. यामी का यह अंदाज़ उनके बाकी लुक्स से काफी अलग है. आरामदायक कपड़ों में यामी का स्टाइल काफी सिंपल और कूल नज़र आता है. कैज़ुअल लुक में उनका सिंपल अंदाज़ उनकी ख़ूबसूरती को और भी ख़ास बना देता है.
5/7
सूट में भी यामी गौतम बहुत खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आती है. यामी के इस लुक में ना ही सिर्फ उनके आउटफिट कैरी करने का अंदाज़ बल्कि यामी की प्यारी मुस्कान भी ध्यान खींचती हैं.
सूट में भी यामी गौतम बहुत खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आती है. यामी के इस लुक में ना ही सिर्फ उनके आउटफिट कैरी करने का अंदाज़ बल्कि यामी की प्यारी मुस्कान भी ध्यान खींचती हैं.
6/7
गाउन में यामी गौतम का अंदाज़ काफी शानदार नजर आता है. इस आउटफिट में उनका अंदाज पहले से ज्यादा ग्लैमरस दिखाई देता है. आउटफिट की खूबसूरती के साथ-साथ यामी का स्टाइल इस लुक को और भी खास बना देता है.
गाउन में यामी गौतम का अंदाज़ काफी शानदार नजर आता है. इस आउटफिट में उनका अंदाज पहले से ज्यादा ग्लैमरस दिखाई देता है. आउटफिट की खूबसूरती के साथ-साथ यामी का स्टाइल इस लुक को और भी खास बना देता है.
7/7
ब्लैक आउटफिट में भी यामी का अंदाज़ काफी अट्रैक्टिव लगता है. ब्लैक आउटफिट में यामी का लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नज़र आता है. यामी गौतम अपने हर अंदाज़ में बहुत खूबसूरत लगती है. चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींचता है. यामी ने हर लुक में अपनी अलग पहचान बनाई है.
ब्लैक आउटफिट में भी यामी का अंदाज़ काफी अट्रैक्टिव लगता है. ब्लैक आउटफिट में यामी का लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नज़र आता है. यामी गौतम अपने हर अंदाज़ में बहुत खूबसूरत लगती है. चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींचता है. यामी ने हर लुक में अपनी अलग पहचान बनाई है.
Published at : 18 Oct 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश
स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश
मनोरंजन
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
मनोरंजन
कश्मीरा शाह ने भरी नई उड़ान, ग्रीस में शुरू किया दूसरा डायरेक्शनल प्रोजेक्ट
कश्मीरा शाह ने भरी नई उड़ान, ग्रीस में शुरू किया दूसरा डायरेक्शनल प्रोजेक्ट
मनोरंजन
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
साउथ सिनेमा
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
स्पोर्ट्स
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, भारत से विदा लेते समय कही ये बात
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, कही ये बड़ी बात
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
हेल्थ
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget