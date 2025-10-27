सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं. वो उनपर प्यार लुटाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं. जब भी उनकी फैमिली में किसी का बर्थडे होता है तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट जरुर शेयर करते हैं और उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश करते हैं. सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा का 26 अक्टूबर क बर्थडे था. सलमान ने जीजा को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

सलमान खान की जीजा आयुष शर्मा से काफी बनती है. दोनों साथ में फिल्म अंतिम: द फाइनल ट्रुथ में काम भी कर चुके हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी मगर सलमान और आयुष दोनों की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. इसी फिल्म की एक फोटो शेयर करके सलमान ने आयुष को बर्थडे विश किया.

सलमान ने जीजा पर लुटाया प्यार

सलमान खान ने अंतिम: द फाइनल ट्रुथ की फोटो शेयर की है जिसमें दोनों आमने-सामने नजर आ रहे हैं. ये किसी फाइट का सीन है. सलमान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- हैप्पी बर्थडे आयुष. सलमान खान का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. सलमान के पोस्ट पर उनके फैंस कमेंट करके आयुष को बर्थडे विश कर रहे हैं.

अर्पिता ने भी किया विश

आयुष की पत्नी अर्पिता खान ने भी पति के बर्थडे पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. आयुष ने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने लिखा- मेरे प्यार आयुष शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको जीवन में ढेर सारा प्यार, खुशियां और हंसी मिले, यही कामना है. आशा है कि ये साल आपको मनचाही सफलता दिलाएगा. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा. आप और भी ज़्यादा चमकते रहें.

बता दें आयुष शर्मा और अर्पिता खान साल 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस कपल के दो बच्चे हैं. बेटा आहिल और बेटी आयत. अर्पिता अक्सर अपनी फैमिली के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.

