'लाफ्टर शेफ्स 3' में कमबैक करेंगे कृष्णा-कश्मीरा ? कपल ने खुद बताया सच

टेलीविज़न शो, लाफ्टर शेफ़्स एक यूनिक रियलिटी शो है जिसमें कॉमेडी और कुकिंग का बेहतरीन ब्लेंड देखने को मिलता है. ट्रेडिशनल कुकिंग कंप्टीशन के उल्ट, लाफ्टर शेफ़्स किचन में होने वाली मस्ती पर बेस्ड है. कुछ हफ़्ते पहले खत्म हुए सीज़न 2 के विनर करण कुंद्रा और एल्विश यादव रहे थे. तब से ही फैंस बड़ी ही बेसब्री से लाफ्टर शेफ सीज़न 3 का इंतज़ार कर रहे है और फाइनली ये इंतज़ार खत्म हो गया है.

दरअसल सीजन 3 जल्द शुरू होने वाला है. इसके दो सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुके कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह की जोड़ी ने इंस्टा पर लाफ्टर शेफ 3 की अनाउंसमेंट की है. साथ ही कंफर्म किया है कि वे बतौर कंटेस्टेंट तीसरी बार भी शो में कमबैक कर रहे हैं.

‘लाफ्टर शेफ़ सीज़न 3’ के कंफर्म कंटेस्टेंट हैं कृष्णा-कश्मीरा?

26 अक्टूबर, 2025 को, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और उनकरी पत्नी कश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर लाफ्टर शेफ़्स सीज़न 3 से कमबैक करने की अनाउंसमेंट की. इस जोड़ी ने अपने फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में कश्मीरा व्हाइट कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. जबकि कृष्णा अभिषेक भी ब्लैक टीशर्ट और पैंट के साथ व्हाइट ब्लेजर में काफी हैंडसम लग रहे हैं. अपनी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करने के साथ कृष्णा और कश्मीरा ने कैप्शन में लिखा है, “ वी आर बैक, लाफ्टर शेफ सीजन 3.”

‘लाफ्टर शेफ़ सीज़न 3’ के ये हो सकते हैं कंफर्म कंटेस्टेंट्स

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियोज़ के अनुसार, यह साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि रियलिटी शो में वापसी करने वाले कंटेस्टेंट्स में एली गोनी, कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह, एल्विश यादव, अभिषेक कुमार-समर्थ जुरेल, जन्नत ज़ुबैर और करण कुंद्रा शामिल हैं. इनके अलावा, शो में शामिल होने वाले कुछ नए चेहरे हैं तेजस्वी प्रकाश, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी.

लाफ्टर शेफ्स सीज़न 3 कब और कहाँ देखें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियलिटी शो, लाफ्टर शेफ्स सीज़न 3, पति पत्नी और पंगा शो की जगह लेगा. न्यूज़18 की एक रिपोर्ट की मानें तो पति पत्नी और पंगा का आखिरी एपिसोड 16 नवंबर, 2025 को टेलीकास्ट होगा और 22 नवंबर, 2025 से लाफ्टर शेफ्स सीज़न 3 कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा. एपिसोड हर वीकेंड रात 9 से 9:30 बजे के बीच टेलीकास्ट होने की उम्मीद है. कलर्स टीवी पर प्रीमियर के बाद, रियलिटी शो, लाफ्टर शेफ्स सीज़न 3 के ओटीटी प्लेटफॉर्म, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है.

क्या प्रेग्नेंसी के बावजूद भारती सिंह होस्ट के तौर पर वापसी करेंगी?

कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आ रहे वीडियो के मुताबिक, कॉमेडियन भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह रियलिटी शो, लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में बतौर होस्ट वापसी करेंगे. वैसे बता दें कि भारती सिंह ने हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. जिसके बाद उनके लाफ्टर शेफ 3 में बतौर होस्ट के तौर पर लौटने की संभावना पर सवाल उठ रहे थे हालांकि वायरल वीडियो ने कंफर्म कर दिया है कि वह इस शो में कमबैक करेंगी.