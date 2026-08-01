जब पर्दे पर साथ आए सलमान-संजय, तो बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी दो बड़े सुपरस्टार्स एक साथ पर्दे पर आते हैं, तो सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ता है. लेकिन 90 के दशक में जब सलमान खान और संजय दत्त की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ आई, तो उसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हलचल नहीं मचाई, बल्कि सुनामी ला दी.

पर्दे पर छाई सलमान-संजय की दोस्ती

सलमान खान का चॉकलेटी और डैशिंग अंदाज, वहीं संजय दत्त का मस्कुलर और एंग्री यंग मैन वाला लुक, इन दोनों की जोड़ी में एक अलग ही जादू था. पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार नजर आती थी कि लगता था जैसे दोनों एक्टिंग नहीं, बल्कि अपनी असली दोस्ती को ही निभा रहे हैं. असल जिंदगी में भी 'संजू बाबा' और 'सल्लू भाई' की दोस्ती के किस्से काफी मशहूर रहे हैं. जब ये दोस्ती बड़े पर्दे पर दिखी, तो सिनेमाघरों में तालियों और सीटियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था.

'साजन' में दिखी दोनों की शानदार केमिस्ट्री

साल 1991 में आई फिल्म 'साजन' ने सलमान और संजय की जोड़ी को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया. लॉरेंस डिसूजा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक-ड्रामा फिल्म में माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में थीं. फिल्म की कहानी दो ऐसे दोस्तों (अमन और आकाश) की थी, जो एक-दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं. संजय दत्त ने इसमें एक दिव्यांग और शांत मिजाज के शायर 'अमन' का किरदार निभाया था, जबकि सलमान खान ने चुलबुले और बेपरवाह 'आकाश' का रोल प्ले किया था.

बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई. 1991 में ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी. नदीम-श्रवण का संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत था. 'देखा है पहली बार', 'तुझसे मिलने की तड़प', 'बहुत प्यार करते हैं' और 'जीए तो जीए कैसे' जैसे गानों ने देशभर में धूम मचा दी. सिनेमाघरों के बाहर टिकट खिड़की पर हफ्तों तक लंबी कतारें लगी रहीं. सैकनिल्क के मुताबिक, 'साजन' ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

कॉमेडी के तड़के के साथ लौटी सुपरहिट जोड़ी

'साजन' की इमोशनल कहानी के लगभग नौ साल बाद यानी साल 2000 में डेविड धवन इस जोड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर लाए. इस बार माहौल बिल्कुल अलग था. फिल्म थी 'चल मेरे भाई'. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में करिश्मा कपूर भी लीड रोल में थीं. फिल्म में संजय दत्त (विकी) ने बड़े भाई का गंभीर किरदार निभाया था, जो अपने परिवार के बिजनेस को संभालता है, जबकि सलमान खान (प्रेम) ने छोटे भाई का नटखट और मस्तीखोर किरदार निभाया था.

बॉक्स ऑफिस पर फिर बरपा कहर

दोनों एक्टर्स के बीच की कॉमिक टाइमिंग और रियल-लाइफ भाईचारे की झलक ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. फिल्म का टाइटल्ड ट्रैक 'चल मेरे भाई' उस दौर में हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था. सलमान और संजय की ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग को देखने के लिए थिएटर्स में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी थी. सैकनिल्क के मुताबिक, 'चल मेरे भाई' ने दुनिया भर में 21.20 करोड़ रुपये कारोबार किया था. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

एक-दूसरे की फिल्मों में किया कैमियो

सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती बॉलीवुड में 'जय-वीरू' की तरह मिसाल मानी जाती है. दोनों एक्टर्स का एक-दूसरे के प्रति प्यार इतना गहरा रहा है कि वो अक्सर एक-दूसरे की फिल्मों में कैमियो करने से कभी पीछे नहीं हटे. साल 2011 में आई सलमान खान की फिल्म 'रेडी' में जब संजय दत्त ने एक छोटे से सरप्राइज रोल में एंट्री ली थी, तो सिनेमाघरों में दर्शकों ने झूमकर जश्न मनाया था. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनिया भर में 185.10 करोड़ रुपये कमाए थे.

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इसी तरह, संजय दत्त की फिल्म 'सन ऑफ सरदार' (2012) के एक गाने 'पो पो' में सलमान खान ने आकर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया था. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई'

बता दें कि सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर संजय दत्त को गले लगाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने संजू बाबा को अपना बड़ा भाई बताया. सलमान खान ने लिखा, 'बाबा हमेशा बाबा... और बाबा तो बाबा ही होता है. संजू बाबा हम सबके बाबा हैं और अब संजू बाबा अपने बच्चों के बाबा हैं. मेरे बड़े भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान और जीसस इस इंसान को हमेशा खुश रखें, आई लव यू बाबा.' ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Babaaaa for ever baba aur baba ,baba hota hai. Sanju baba hai hum sab ka baba n Sanju baba now apne bacchon ka baba , mera bada bhai Sanjay Dutt, Allah,Bhagwan Jesus sab iss Aadhmi ko khush rakhain, I love you Baba. pic.twitter.com/chd2ZBdnFJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 31, 2026

क्यों खास है ये जोड़ी?

सलमान और संजय की जोड़ी सिर्फ स्टारडम की वजह से हिट नहीं थी, बल्कि इसके पीछे उनकी ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग थी. दोनों को अक्सर बॉलीवुड में 'सगे भाइयों जैसा प्यार' रखने के लिए जाना जाता है.

जहां संजय दत्त की स्क्रीन प्रेजेंस एक भारी-भरकम और गंभीर हीरो की रही है, वहीं, सलमान खान अपनी शानदार एनर्जी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से पर्दे पर अलग ही अंदाज में नजर आते हैं.

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