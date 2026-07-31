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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्पाइडर-मैन' की एंट्री से 'द ओडिसी' को लगा झटका, गुरुवार को घटी कमाई, जानें कलेक्शन

'स्पाइडर-मैन' की एंट्री से 'द ओडिसी' को लगा झटका, गुरुवार को घटी कमाई, जानें कलेक्शन

The Odyssey Box Office Collection Day 14: 'स्पाइडर-मैन' के आते ही 'द ओडिसी' को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है. दूसरे गुरुवार इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 02:16 PM (IST)
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क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने रिलीज़ के बाद से ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है और ये इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई है. मैट डेमन स्टारर इस ऐतिहासिक ड्रामा को भारतीय दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, खासकर IMAX और प्रीमियम फ़ॉर्मेट में. हालांकि, 30 जुलाई को 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के आने से इसकी कमाई पर असर पड़ा है और 14वें दिन इसने अपना अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. वहीं स्पाइडर मैन ने 60 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग की है. चलिए यहां जानते हैं 'द ओडिसी' ने दूसरे थर्सडे यानी 14वें दिन कितनी कमाई की है.

'द ओडिसी' की 14वें दिन की कमाई कितनी रही?
'द ओडिसी' ने रिलीज के पहले हफ्ते में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया और हर दिन अपने कलेक्शन से चौंकाया. क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म की पहले वीक की कमाई 90.30 करोड़ रुपये रही थी. इसके बाद दूसरे हफ्ते में भी इसने ठीक कारोबार किया. बता दें कि 8वें दिन इस फिल्म ने 6.85 करोड़, 9वें दिन 11.05 करोड़, 10वें दिन 11.45 करोड़, 11वें दिन 3.85 करोड़, 12नें दिन 4.75 करोड़ और 13वें दिन 4.25 करोड़ की कमाई की.

  • वहीं ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक , 'द ओडिसी' ने भारत में अपने 14वें दिन भारत में 2.75 करोड़ कमाए हैं.
  • 14वें दिन की कमाई के साथ, फ़िल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन 135.25 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 161.44 करोड़ रुपये रहा है.

'द ओडिसी' 150 करोड़ बनने से कितनी दूर
'द ओडिसी' ने रिलीज के 14 दिनों में 135 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. अब ये 150 करोड़ के क्लब में एंट्री करने की ओर तेजी से बढ़ रही है. इसके लिए इसे 15 करोड़ और कमाने होंगे. अब देखने वाली बात होगी कि स्पाइडर मैन के आने के बाद ये दूसरे वीकेंड पर कितनी कमाई कर पाती है. 

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारत में पहले दिन मचाई तबाही, बंपर की ओपनिंग, बना दिए ये बड़े रिकॉर्ड

'द ओडिसी' के बारे में
क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की गई फिल्म 'द ओडिसी', होमर की मशहूर ग्रीक एपिक पर बेस्ड है. यह फिल्म राजा ओडिसियस की कहानी है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं और रास्ते में पौराणिक जीवों, देवताओं और जानलेवा चुनौतियों का सामना करते हैं. 

इस फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, ज़ेंडया, रॉबर्ट पैटिनसन, चार्लीज़ थेरॉन और लुपिता न्योंगो जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं. यह फिल्म दुनिया भर में बड़ी हिट साबित हुई है और इसने 640 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की है, साथ ही IMAX थिएटर में भी इसका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है. 

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को ‘स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, शॉकिंग रही 'जना नायकन' से 'द ओडिसी 'की कमाई

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Published at : 31 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION The Odyssey Spider Man Brand New Day
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