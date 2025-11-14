हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो मेरे पिता हैं, जल्दी ठीक होंगे..', धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर भावुक हुए सलमान खान, कही ये बात

Salman Khan On Dharmendra: सलमान खान ने दिग्गज एक्ट्रेस धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने की दुआ मांगी. उन्होंने कहा, 'मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए'

By : सखी चौधरी | Updated at : 14 Nov 2025 08:31 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस वक्त काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. दरअसल एक्टर दिग्गज स्टार धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर चिंता में हैं और हाल ही में उन्होंने इसपर खुलकर बात भी की. इस दौरान एक्टर काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा, 'वो मेरे पिता हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे..'

धर्मेंद्र पर बात करते हुए भावुक हुए सलमान खान

हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र की तबीयत इस वक्त काफी खराब है. कई दिन अस्पताल में रहने के बाद देओल फैमिली एक्टर को घर ले आई. जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है. इसी बीच द-बैंग टूर के लिए तमन्ना भाटिया और जैकलीन फर्नांडिज के साथ कतार पहुंचे सलमान खान ने धर्मेंद्र को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए'

 
 
 
 
 
धर्मेंद्र मेरे पिता ही हैं, यही सच है बस - सलमान खान

दरअसल कतार में एक फ्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सलमान खान एक्टर धर्मंद्र को लेकर बात करते दिखे. जब उनसे पूछा गया कि वो किसे इंस्पिरेशन मानते हैं तो सलमान ने कहा, "मेरे आने से पहले एक ही शख्स थे, वो हैं धरम जी..वह मेरे पिता हैं, बस यही सच है. मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए.."

सलमान खान को बेटा मानते हैं धर्मेंद्र

बता दें कि सिर्फ सलमान खान ही नहीं धर्मेंद्र भी एक्टर पर खूब प्यार बरसाते हैं. दरअसल धर्मेंद्र ने सलमान को हमेशा अपना तीसरा बेटा ही माना है. कई इंटरव्यूज में वो ये बात कह भी चुके हैं. उन्होंने ये तक भी कहा था कि सलमान एकदम मेरे पर ही गया है. वो मेरी तरह ही रंगीन मिजाज का रहा है.

धर्मेंद्र को हजारों की भीड़ ने घेरा, ऑटो से रामगढ़ पहुंचे थे जय और वीरू, अमिताभ और हेमा ने सुनाया 'शोले' के किस्से

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 14 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Dharmendra Bollywood SALMAN KHAN
