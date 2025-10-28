हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फैमिली, फ्रेंड्स या प्यार नहीं, इस चीज को खोने से डरते हैं सलमान खान, खुद किया था खुलासा

फैमिली, फ्रेंड्स या प्यार नहीं, इस चीज को खोने से डरते हैं सलमान खान, खुद किया था खुलासा

Salman Khan Fear: सलमान खान बॉलीवुड में अपने दबंग अवतार के बारे में जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर की एक चीज को खोने से बहुत ही ज्यादा घबराते हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 28 Oct 2025 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान ना सिर्फ अपनी हिट फिल्मों और दबंग अंदाज के लिए बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में शुमार हैं बल्कि अपने लाइफस्टाइल की वजह से भी फैन्स के बीच हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन आज हम आपको उनकी फिल्मों या लव लाइफ के बारे में नहीं बल्कि ये बताएंगे कि बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार को आखिर किस चीज से डर लगता है.

किस चीज से लगता है सलमान खान को डर?

पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने अपने इस डर को लेकर खुद खुलासा किया था. सलमान ने पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी कई चीजें शेयर की थीं. दऱअसल जब  सलमान खान से सवाल पूछा गया था कि वो आखिर किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता

सलमान खान ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि, ‘मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट खोने से डरता हूं, मैं किसी को निराश करने से सबसे ज्यादा घबराता हूं. उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं. वो परिवार हों, दोस्त हों या फिर फैन्स...मैं उनकी नजरों में रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता. मैं बस इसी चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं. बाकी किसी चीज से मुझे कोई डर नहीं लगता है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

ये हैं सलमान खान की आने वाली फिल्में

उधर सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान की आने वाली फिल्मों में 'बैटल ऑफ गलवान', 'किक 2', 'दबंग 4', 'टाइगर वर्सेज पठान' और 'नो एंट्री 2' शामिल हैं। इसके अलावा, वो सूरज बड़जात्या के साथ एक और फैमिली ड्रामा में काम कर सकते हैं और एक 'पवन पुत्र भाईजान' टाइटल की फिल्म में भी नज़र आने की खबरें चर्चा में हैं. फिलहाल वो टीवी के सबसे विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को भी होस्ट कर रहे हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 28 Oct 2025 09:22 PM (IST)
Bollywood SALMAN KHAN Battle Of Galwan
