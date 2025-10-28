बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी दमदार एक्टिंग के साथ अपनी बहादुरीके लिए भी काफी फेमस रहे हैं. कई बार एक्टर के कोस्टार भी ये खुलासा कर चुके हैं वो इंडस्ट्री में कभी किसी से नहीं डरे. इसलिए ही उन्हें ही-मैन का टैग भी दिया गया. आज हम आपको धर्मेंद्र का वो किस्सा बता रहे हैं. जिसे जानकर आप भी उनकी हिम्मत और ताकत की तारीफ करेंगे.

अंडरवर्ल्ड को धर्मेंद्र ने दी थी धमकी

दरअसल धर्मेंद्र का ये किस्सा हाल ही में फेमस डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने शेयर किया था. डायरेक्टर ने फ्राइडे टॉकीज से बातचीत में बताया, ‘सालों पहले अंडरवर्ल्ड बहुत ताकतवर हुआ करता था. ऐसे में इंडस्ट्री के किसी भी स्टार के पास उनका फोन आता वो घबरा जाता था. लेकिन जब अंडरवर्ल्ड ने धर्मेंद्र को फोन किया तो एक्टर एक पल के लिए भी नहीं डरे और उन्हें करारा जवाब दिया.’

मेरे साथ पूरा पंजाब है - धर्मेंद्र

सत्यजीत पुरी ने बताया, ‘धर्मेंद्र के पास जब भी धमकी के लिए अंडरवर्ल्ड का फोन आया तो एक्टर उनसे कहते थे कि अगर तुम सब आओगे तो पूरा साहनेवाल पंजाब से आ जाएगा. तुम्हारे पास अगर 10 लोग हैं तो मेरे पास पूरी की पूरी आर्मी है. एक बार किसी को बोलेंगे तो ट्रक भरकर लोग आ जाएंगे पंजाब से लड़ने के लिए. इसिलए मुझसे कभी भी पंगा मत लेना...’

धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट

बता दें कि धर्मेंद्र 89 साल के हो चुके हैं. लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. आखिरी बार एक्टर को फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में देखा गया था. जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन जैसे स्टार्स नजर आए थे. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी. अब एक्टर जल्द ही फिल्म ‘अपने 2’ में दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ नजर आने वाले हैं. अभी इसपर काम चल रहा है.

