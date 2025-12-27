हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक दिन में कितना कमा लेते हैं सलमान खान? सुनकर चौंक जाएंगे आप

एक दिन में कितना कमा लेते हैं सलमान खान? सुनकर चौंक जाएंगे आप

Salman Khan Net Worth: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो 37 सालो से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं एक्टर एक दिन में कितना कमा लेते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 06:02 PM (IST)
सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता है. वहीं आज सलमान खान अपना 60 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी खास मौके पर जान लेते हैं कि ये बॉलीवुड के सुपरस्टार कितने करोड़ के मालिक हैं. साथ ही एक्टर एक एक दिन में कितना कमा लेते है.

कितनी है सलमान खान की नेटवर्थ?
फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक सलमान खान की नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपये है, जो लगभग 364 मिलियन डॉलर के बराबर है. सलमान खान अपनी हर फिल्म प्रोजेक्ट से 100 से 150 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की एनुअल इनकम तकरीबन 220 करोड़ रुपये है.

एक दिन में कितना कमा लेते हैं सलमान खान?
सलमान खान की अगर महीने की कमाई की बात करें तो ये लगभग 16 करोड़ रुपये है. इसी हिसाब से देखा जाए तो वो एक दिन में करीब 53 लाख रुपये तक कमा लेते हैं. सुपरस्टार सलमान खान की इनकम के सोर्स में एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्म प्रोडक्शन, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन क्लोथिंग ब्रांड जैसे बिजनेस वेंचर और कुछ इनवेस्टमेंट शामिल हैं.

 
 
 
 
 
बता दें, सलमान खान की कमाई सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनका जलवा बरकरार है. वह लंबे समय से रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को होस्ट कर रहे हैं और इसके लिए मेकर्स से भारी भरकम फीस लेते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल में में बिग बॉस का 19वां सीजन होस्ट करने के लिए सलमान खान ने 100 से 120 करोड़ चार्ज किए थे. बिग बॉस 19 का ये सीजन बहुत हिट रहा है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ चित्रागंदा सिंह नजर आने वाली हैं. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों पर रिलीज होगी. सलमान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री स इंतजार रहता है.

Published at : 27 Dec 2025 06:02 PM (IST)
SALMAN KHAN
