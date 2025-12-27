एक दिन में कितना कमा लेते हैं सलमान खान? सुनकर चौंक जाएंगे आप

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता है. वहीं आज सलमान खान अपना 60 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी खास मौके पर जान लेते हैं कि ये बॉलीवुड के सुपरस्टार कितने करोड़ के मालिक हैं. साथ ही एक्टर एक एक दिन में कितना कमा लेते है.

कितनी है सलमान खान की नेटवर्थ?

फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक सलमान खान की नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपये है, जो लगभग 364 मिलियन डॉलर के बराबर है. सलमान खान अपनी हर फिल्म प्रोजेक्ट से 100 से 150 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की एनुअल इनकम तकरीबन 220 करोड़ रुपये है.

एक दिन में कितना कमा लेते हैं सलमान खान?

सलमान खान की अगर महीने की कमाई की बात करें तो ये लगभग 16 करोड़ रुपये है. इसी हिसाब से देखा जाए तो वो एक दिन में करीब 53 लाख रुपये तक कमा लेते हैं. सुपरस्टार सलमान खान की इनकम के सोर्स में एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्म प्रोडक्शन, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन क्लोथिंग ब्रांड जैसे बिजनेस वेंचर और कुछ इनवेस्टमेंट शामिल हैं.