घर में भी AC नहीं चलाते हैं 'गवर्नर' एक्टर मनोज बाजपेयी, खुद बताई वजह

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्म 'गवर्नर' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म आखिरकार 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. मनोज बाजपेयी आजकल जोर-शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने घर में भी एसी (AC) नहीं चलाते हैं.

'मुझे एसी में बहुत ठंड लगती है'

एबीपी नेटवर्क के 'इंडिया @2047' (India@2047) कॉन्क्लेव में हाल ही में मनोज बाजपेयी ने शिरकत की थी. इस दौरान मनोज ने कहा, 'मैं अपने घर में भी एसी नहीं चलाता हूं. मैं जहां रहता हूं, वहां एसी नहीं चलता है. मेरी पत्नी कहती हैं कि मैं पैसा बचा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है. मुझे एसी में ठंड बहुत लगती है. मैं जहां भी होलटों में रुकता हूं अपने कमरे का एसी बंद करवा देता हूं. मैं बिना एसी के रहता हूं. ये लोग पंखा तो लगाते नहीं हैं तो बिना एसी के ही रहता हूं.'

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मनोज बायपेयी के वीडियो पर कमेंट कर रहे लोग

मनोज के इस वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'मेरा भाई है ये.' एक लिखते हैं, 'जमीन से जुड़े हुए हैं आप.' दूसरे ने लिखा, 'सेम यार, मुझे भी एसी में बहुत ठंड लगती है.' एक लिखते हैं, 'हां भाई, मुझे भी एसी पसंद नहीं है.'

'गवर्नर' के बारे में जानिए

फिल्म 'गवर्नर' की बात करें तो इसके डायरेक्टर चिन्मय डी. मांडलेकर हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा भी अहम भूमिका निभा रही हैं. नौशाद मोहम्मद कुंजू, मधु शर्मा और परितोष रेत जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा है. फिल्म को दर्शकों की तरह से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब देखना होगा कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

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