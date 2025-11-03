भाईजान इस साल दिसंबर में 60 साल के हो जाएंगे. लेकिन इस उम्र में भी बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार अपने गजब के फिटनेस और टोंड बॉडी से कई यंग अभिनेताओं को टक्कर दे सकते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्टर को अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते देखा गया. वायरल तस्वीरों में भाईजान का ऐसा अंदाज देख फैंस हक्के-बक्के रह गए हैं.

हाल ही में सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें की है जिससे सबका ध्यान एक बार फिर एक्टर की तरफ गया है. इन तस्वीरों में सलमान खान शर्टलेस नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने अपनी मसल्स और एब्स को बखूबी फ्लॉन्ट किया है. फैंस भी उनके ऐसे टोन्ड बॉडी को देख भाईजान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

'कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना...'

सलमान खान ने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन शेयर करते हुए लिखा है- 'कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बिना छोड़े है.' बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. मिनटों में ही इस पोस्ट पर 6 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखा जा सकता है. भाईजान ने अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान कर दिया है अब लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

सलमान खान के अंदाज ने जीता फैंस का दिल

एक यूजर ने भाईजान के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा- 'भाईजान फिर से दहाड़ने की तैयारी कर रहे हैं'. तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'भाईजान फिर से राज करने वाले हैं'. साथ ही कई लोगों ने उनके अलग लुक को लेकर भी बात की है. इसी तरह नेटीजंस ने अपने फेवरेट एक्टर की तारीफ में उनके कमेंट बॉक्स में तारीफ के पुल बांध दिए हैं.





सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता इन दिनों अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में बतौर होस्ट नजर आ रहे हैं. आए दिन शो में कुछ न कुछ ड्रामा देखने को मिलता है. इसके साथ ही सलमान खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर भी सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी. इसके अलावा जागरण की रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान 'किक 2' और 'दबंग 4' जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे. इतना ही नहीं उन्हें संजय दत्त और सूरज बड़जात्या के फिल्म में भी देखा जाएगा.