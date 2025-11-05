कानूनी पचड़े में फंसे सलमान खान, पान मसाला एड को लेकर हुआ विवाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकानूनी पचड़े में फंसे सलमान खान, पान मसाला एड को लेकर हुआ विवाद

Salman Khan Faces Legal Trouble: सलमान खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अपनी फिल्मों की वजह से छाए रहते हैं मगर इस बार वो किसी एड की वजह से विवाद में फंस गए हैं.

05 Nov 2025 11:17 AM (IST)
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. वो किसी न किसी वजह से मुसीबतों में फंस जाते हैं. इस बार सलमान खान कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. उन्हें कोटा के कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस भेजा है. जिसमें उन्हें 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. ये मामला एक पान मसाला विज्ञापन से जुड़ा है. जिसमें एक शिकायतकर्ता ने भ्रामक विज्ञापन की शिकायत की है.

बीजेपी के सीनियर नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने शिकायत दर्ज कराई है. इसमें ऐड पर बैन लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि इन ऐड से कस्टमर्स को गुमराह किया जा रहा है.

ये है मामला

कोटा कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत में हनी ने दावा किया कि राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान, प्रोडक्ट को केसर वाली इलायची और केसर वाला पान मसाला बताकर गुमराह करने वाला विज्ञापन कर रहे हैं. पिटीशनर ने कहा कि ये दावे सच नहीं हो सकते क्योंकि केसर, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख प्रति किलोग्राम है, 5 रुपये वाले प्रोडक्ट में शामिल नहीं हो सकता. शिकायत में कहा गया कि इस तरह के दावे युवाओं को पान मसाला खाने के लिए बढ़ावा देते हैं, जो मुंह के कैंसर का एक मुख्य कारण है.

सलमान खान से मांगा जवाब

शिकायत के बाद कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान को नोटिस जारी किया है और फॉर्मल जवाब मांगा है. ANI के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक्टर दोनों के जवाब का इंतजार है. अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वहीं उनकी फिल्मों की बात करें तो वो बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म के सेट से उनकी कई फोटोज सामने आ चुकी हैं.

05 Nov 2025 11:03 AM (IST)
