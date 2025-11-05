हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border 2: वरुण धवन का 'बार्डर 2' से फर्स्ट लुक आया सामने, हाथ में बंदूक लिए जंग लड़ते आए नजर

Varun Dhawan First Look: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म से वरुण धवन का पहला लुक सामने आ गया है जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 05 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

बॉर्डर 2 फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर आए दिन अपडेट सामने आते रहते हैं. आज इस फिल्म से वरुण धवन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. जिसमें वो गुस्से में दुश्मनों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर अपना लुक शेयर किया है और अपने किरदार का नाम भी फैंस को बता दिया है.

वरुण धवन ने शेयर किया फर्स्ट लुक

वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से अपने फर्स्ट लुक का पोस्टर शेयर किया है. जिसमें वो गुस्से में हाथ में बंदूक लिए नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-देश का सिपाही PVC Hoshiyar Singh Dahiya. बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को आ रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

फैंस ने किए कमेंट

वरुण धवन का बॉर्डर 2 से लुक देखने के बाद लोग काफी इंप्रेस हो रहे हैं. वो इसे देखते ही ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. करण जौहर ने फायर इमोजी पोस्ट की. एक फैन ने लखा- अब आएगा मजा. एक ने लिखा- ऑल द बेस्ट वीडी. वरुण के पोस्टर पर कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक आ चुके हैं.

ये है स्टारकास्ट

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें वरुण धवन के साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. वरुण धवन फिल्म में मूछों में नजर आने वाले हैं. कुछ दिनों पहले फिल्म से सनी देओल का भी फर्स्ट लुक सामने आया था. जिसे देखकर फैंस बहुत इंंप्रेस हो गए थे. अब वरुण का लुक आने के बाद अहान और दिलजीत का फर्स्ट लुक आना बाकी है.

ये 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म 23 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने जा रही है.

Published at : 05 Nov 2025 11:06 AM (IST)
Varun Dhawan Border 2
बिहार
इंडिया
क्रिकेट
इंडिया
