हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान ने 17 फरवरी को खरीदी प्रॉपर्टी, फ्लॉप करियर फिर भी कैसे है 500 करोड़ नेटवर्थ

अरबाज खान ने 17 फरवरी को खरीदी प्रॉपर्टी, फ्लॉप करियर फिर भी कैसे है 500 करोड़ नेटवर्थ

सलमान खान और उनका परिवार इन दिनों बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है.इसी बीच खबरें आ रही हैं कि अरबाज खान ने मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीद लिया है.चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान के पिता सलीम खान फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं. लेकिन, अपने पिता की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी वजह से चर्चा हैं.रिपोर्ट के अनुसार अरबाज ने मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कीमत 2.78 करोड़र रुपये बताई जा रही है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इस महीने के शुरुआती दौर में ही इस प्रॉपर्टी से जुड़े लेनदेन को ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर करवाया गया था. रिपोर्ट के अनुसार अरबाज का ये अपार्टमेंट बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर है. इसका आरईआरए कारपेट एरिया 1,243 वर्ग फुट है.

17 फरवरी को हुआ प्रोसिजर पूरा

इस बिल्डिंग में दो पार्किंग स्पॉट भी है.ये अपार्टमेंट लिंक रोड पर स्थित ऑटोग्राफ रेजिडेसी परियोजना का हिस्सा है.रिपोर्ट के अनुसार अरबाज खान ने 17 फरवरी 2026 को इस अपार्टमेंट को खरीदने का प्रोसिजर पूरा किया था. स्टांप शुल्क के तौर पर उन्होंने 16 लाख रुपये से ज्यादा और लेनदेन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर 30,000 रुपये दिए थे.


अरबाज खान ने 17 फरवरी को खरीदी प्रॉपर्टी, फ्लॉप करियर फिर भी कैसे है 500 करोड़ नेटवर्थ

बताया जा रहा है कि ये अपार्टमेंट सीधे डेवलपर, मुतिस्टार बिल्डर्स एलएलपी से खरीदा गया है. फिलहाल इस आवासीय योजना पर काम चालू है. रिपोर्ट के अनुसार 20130 तक ये पूरा बनकर रेडी हो जाएगा.ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुंबई में अरबाज अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं.

जीक्यू की रिपोर्ट के अनुसार अरबाज खान की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये बताई जाती है.अरबाज खान के करियर की बात करें तो उन्होंने बेहद ही कम फिल्मों में काम किया है.हालांकि, वो जिस भी फिल्म में नजर आए हैं, उनमें से ज्यादातर फ्ल़ॉप रही है.

ऐसे में एक्टर की मोटी कमाई फिल्ममेकिंग के जरिए ही होती है.वहीं, आखिरी बार अरबाज खान को काल त्रिघोरी में देखा गया था.इसके अलावा वो जल्द ही बिहू अटैक,श्रीदेवी बंगलो और केसर सिंह जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे. इसके अलावा एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने 2023 में शूरा खान संग शादी की थी. 2025 में इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था.

ये भी पढ़ें:-Jubilee Hills में है Rashmika Mandanna का ससुराल, देखें Vijay Deverakonda के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें

Published at : 23 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Salim Khan SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
India Shine Globally: सलाम बॉम्बे से RRR तक, इन भारतीय फिल्मों ने दुनिया में बजाया भारत का डंका
सलाम बॉम्बे से RRR तक, इन भारतीय फिल्मों ने दुनिया में बजाया भारत का डंका
बॉलीवुड
अरबाज खान ने 17 फरवरी को खरीदी प्रॉपर्टी, फ्लॉप करियर फिर भी कैसे है 500 करोड़ नेटवर्थ
अरबाज खान ने 17 फरवरी को खरीदी प्रॉपर्टी, फ्लॉप करियर फिर भी कैसे है 500 करोड़ नेटवर्थ
बॉलीवुड
'आपकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी', मधुबाला को याद कर भावुक हुए जैकी श्रॉफ
'आपकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी', मधुबाला को याद कर भावुक हुए जैकी श्रॉफ
बॉलीवुड
Theatre Release This Week: 'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धांसू फिल्में, चेक कर लें पूरी लिस्ट
'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धमाकेदार फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Gold Silver Price Crash: Trump का फैसला और सोने-चांदी की कीमतों में उछाल ! |ABPLIVE
कौन था El Mencho ? जिसकी मौत पर सुलगा देश, मेक्सिको के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा | ABPLIVE
JNU CLASH: JNU में आधी रात जमकर झड़प , 300 नकाबपोशों का तांडव! |ABPLIVE
Nepal में भीषण हादसा, 18 की मौत,कई अन्य गंभीर रूप से घायल |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
जम्मू और कश्मीर
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला...'
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी का जिक्र कर क्या बोले?
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget