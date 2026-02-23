अरबाज खान ने 17 फरवरी को खरीदी प्रॉपर्टी, फ्लॉप करियर फिर भी कैसे है 500 करोड़ नेटवर्थ

एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान के पिता सलीम खान फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं. लेकिन, अपने पिता की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी वजह से चर्चा हैं.रिपोर्ट के अनुसार अरबाज ने मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कीमत 2.78 करोड़र रुपये बताई जा रही है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इस महीने के शुरुआती दौर में ही इस प्रॉपर्टी से जुड़े लेनदेन को ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर करवाया गया था. रिपोर्ट के अनुसार अरबाज का ये अपार्टमेंट बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर है. इसका आरईआरए कारपेट एरिया 1,243 वर्ग फुट है.

17 फरवरी को हुआ प्रोसिजर पूरा

इस बिल्डिंग में दो पार्किंग स्पॉट भी है.ये अपार्टमेंट लिंक रोड पर स्थित ऑटोग्राफ रेजिडेसी परियोजना का हिस्सा है.रिपोर्ट के अनुसार अरबाज खान ने 17 फरवरी 2026 को इस अपार्टमेंट को खरीदने का प्रोसिजर पूरा किया था. स्टांप शुल्क के तौर पर उन्होंने 16 लाख रुपये से ज्यादा और लेनदेन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर 30,000 रुपये दिए थे.





बताया जा रहा है कि ये अपार्टमेंट सीधे डेवलपर, मुतिस्टार बिल्डर्स एलएलपी से खरीदा गया है. फिलहाल इस आवासीय योजना पर काम चालू है. रिपोर्ट के अनुसार 20130 तक ये पूरा बनकर रेडी हो जाएगा.ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुंबई में अरबाज अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं.

जीक्यू की रिपोर्ट के अनुसार अरबाज खान की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये बताई जाती है.अरबाज खान के करियर की बात करें तो उन्होंने बेहद ही कम फिल्मों में काम किया है.हालांकि, वो जिस भी फिल्म में नजर आए हैं, उनमें से ज्यादातर फ्ल़ॉप रही है.

ऐसे में एक्टर की मोटी कमाई फिल्ममेकिंग के जरिए ही होती है.वहीं, आखिरी बार अरबाज खान को काल त्रिघोरी में देखा गया था.इसके अलावा वो जल्द ही बिहू अटैक,श्रीदेवी बंगलो और केसर सिंह जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे. इसके अलावा एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने 2023 में शूरा खान संग शादी की थी. 2025 में इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था.

