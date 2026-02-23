एक्सप्लोरर
Jubilee Hills में है Rashmika Mandanna का ससुराल, देखें Vijay Deverakonda के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें
रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. मालूम हो रश्मिका का ससुराल हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में है. यहां देखें घर की इनसाइड तस्वीरें..
रश्मिका मंदाना के होने वाले पति विजय देवरकोंडा ने 2019 में 15 करोड़ रुपये में एक आलीशान घर खरीदा था.अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर वो अपने घर की झलक दिखलाते रहते हैं.
1/10
2/10
Published at : 23 Feb 2026 04:11 PM (IST)
साउथ सिनेमा
10 Photos
Jubilee Hills में है Rashmika का ससुराल, देखें Vijay के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें
साउथ सिनेमा
10 Photos
सादगी में भी है ग्लैमर, देखें सुपरस्टार यश की वाइफ राधिका पंडित की 10 खूबसूरत तस्वीरें
साउथ सिनेमा
9 Photos
'फौजी' के सेट पर प्रभास को लगी चोट, फिल्म का 25% हिस्सा अभी भी शूट होना है बाकी
साउथ सिनेमा
7 Photos
रश्मिका मंदाना के घर की इंसाइड तस्वीरें, हर कोने में दिखेगा नेचर-लव, सादगी-लग्जरी का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
साउथ सिनेमा
8 Photos
एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं विजय की दुल्हनिया रश्मिका, नेटवर्थ है करोड़ों में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'आपकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी', मधुबाला को याद कर भावुक हुए जैकी श्रॉफ
मनोरंजन
'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धमाकेदार फिल्में
मनोरंजन
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
मनोरंजन
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म
Advertisement
साउथ सिनेमा
10 Photos
Jubilee Hills में है Rashmika का ससुराल, देखें Vijay के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion