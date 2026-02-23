हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jubilee Hills में है Rashmika Mandanna का ससुराल, देखें Vijay Deverakonda के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें

Jubilee Hills में है Rashmika Mandanna का ससुराल, देखें Vijay Deverakonda के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें

रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. मालूम हो रश्मिका का ससुराल हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में है. यहां देखें घर की इनसाइड तस्वीरें..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 04:11 PM (IST)
रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. मालूम हो रश्मिका का ससुराल हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में है. यहां देखें घर की इनसाइड तस्वीरें..

रश्मिका मंदाना के होने वाले पति विजय देवरकोंडा ने 2019 में 15 करोड़ रुपये में एक आलीशान घर खरीदा था.अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर वो अपने घर की झलक दिखलाते रहते हैं.

1/10
रश्मिका मंदाना के होने वाले पति विजय देवरकोंडा इस घर में अभी अपने पिता देवरकोंडा गोवर्धन राव, मां माधवी, भाई आनंद और पालतू कुत्ते स्टॉर्म के साथ रहते हैं.
रश्मिका मंदाना के होने वाले पति विजय देवरकोंडा इस घर में अभी अपने पिता देवरकोंडा गोवर्धन राव, मां माधवी, भाई आनंद और पालतू कुत्ते स्टॉर्म के साथ रहते हैं.
2/10
विजय देवरकोंडा का ये घर मल्टी-लेवल विला है.जिसका थीम उन्होंने व्हाइट और न्यूट्रल टोन पर रखा है.
विजय देवरकोंडा का ये घर मल्टी-लेवल विला है.जिसका थीम उन्होंने व्हाइट और न्यूट्रल टोन पर रखा है.
Published at : 23 Feb 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda RASHMIKA MANDANA

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

