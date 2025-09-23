जोधपुर बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार केस में आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. इस मामले में अभिनेता सलमान खान सहित कई फिल्मी हस्तियों के खिलाफ करीब ढाई दशक से ज्यादा समय से कानूनी जंग जारी है.

सलमान खान की अपील पर सुनवाई

इस मामले में सलमान खान को जोधपुर की निचली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिस पर आज सुनवाई होगी. सलमान खान व अन्य फिल्मी सितारों से जुड़ी काला हिरण शिकार मामले की सभी अपीलो पर हाइकोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए

सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने प्रार्थना पत्र पेश किया था. उसको स्वीकार किया गया है.

राज्य सरकार की चुनौती

इसी मामले में सह-अभियुक्त अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकार की ओर से दायर ‘लीव टू अपील’ पर भी आज सुनवाई निर्धारित है.

सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई

पिछली तारीख पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी. इसी क्रम में आज की कार्यवाही को लेकर सभी पक्षों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं.

किस बेंच में होगी सुनवाई

यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ में लिस्टिड है. वाद सूची में इस केस को क्रम संख्या 92, 93 और 94 पर रखा गया है. आज की सुनवाई इस बहुचर्चित मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है. यदि सलमान खान की अपील खारिज होती है तो उनकी सजा बरकरार रह सकती है. वहीं, यदि राज्य सरकार की अपील पर कोर्ट ने संज्ञान लिया तो पहले से बरी किए गए सह-अभियुक्तों की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं. आज की सुनवाई से सलमान खान और अन्य आरोपियों के भविष्य पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद है

यह है मामला

26 साल पहले वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में चल रही थी. इस दौरान बॉलीवुड के सितारे सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू ,सोनाली बेंद्रे सहित अन्य लोगों ने काले हिरणो का शिकार किया था. सलमान खान के विरुद्ध तीन मामले हिरण शिकार के दर्ज हुए वहीं एक मामला अवैध हथियार का दर्ज हुआ निचली अदालत से सलमान खान को दो मामलों में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. वही एक मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है. दो मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वही कांकाणी काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है. सभी मामले में सलमान खान अभी जमानत पर है.

