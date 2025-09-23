हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरामायण की 'सीता' साई पल्लवी की बहन की 10 तस्वीरें, समंदर में स्विमसूट पहन की मस्ती

रामायण की 'सीता' साई पल्लवी की बहन की 10 तस्वीरें, समंदर में स्विमसूट पहन की मस्ती

Sai Pallavi Sister 10 Photos: साई पल्लवी इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. एक्ट्रेस जल्द ही नितेश तिवारी की रामायण में नजर आने वाली हैं. साई बहन पूजा के साथ इन दिनों वेकेशन पर गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 10:37 AM (IST)
Sai Pallavi Sister 10 Photos: साई पल्लवी इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. एक्ट्रेस जल्द ही नितेश तिवारी की रामायण में नजर आने वाली हैं. साई बहन पूजा के साथ इन दिनों वेकेशन पर गई हैं.

साई पल्लवी अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस इन दिनों काम से ब्रेक लेकर बहन पूजा के साथ वेकेशन पर गई हुई हैं.

1/10
साई पल्लवी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. उनकी आए दिन सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होती रहती हैं. वो बहन के साथ मस्ती कर रही हैं जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
साई पल्लवी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. उनकी आए दिन सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होती रहती हैं. वो बहन के साथ मस्ती कर रही हैं जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
2/10
साई की बहन पूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं.
साई की बहन पूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं.
3/10
पूजा ने अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं जिसमें वो बीच पर मस्ती करती नजर आ रही हैं.
पूजा ने अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं जिसमें वो बीच पर मस्ती करती नजर आ रही हैं.
4/10
पूजा ने समंदर में खूब मस्ती की. समंदर में मस्ती करते हुए उन्होंने फोटोज शेयर की हैं.
पूजा ने समंदर में खूब मस्ती की. समंदर में मस्ती करते हुए उन्होंने फोटोज शेयर की हैं.
5/10
इस फोटो में पूजा बहन साई के साथ बीच पर पोज दे रही हैं.
इस फोटो में पूजा बहन साई के साथ बीच पर पोज दे रही हैं.
6/10
दोनों बहनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. अक्सर दोनों साथ में नजर आती हैं.
दोनों बहनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. अक्सर दोनों साथ में नजर आती हैं.
7/10
कुछ समय पहले ही साई की बहन पूजा की शादी हुई है. जिसमें दोनों बहनों ने खूब डांस किया था.
कुछ समय पहले ही साई की बहन पूजा की शादी हुई है. जिसमें दोनों बहनों ने खूब डांस किया था.
8/10
डांस परफॉर्मेंस की ढेर सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.
डांस परफॉर्मेंस की ढेर सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.
9/10
इस शो में पूजा स्विमसूट में पोज दे रही हैं. खूबसूरती के मामले में पूजा भी अपनी बहन से कुछ कम नहीं हैं.
इस शो में पूजा स्विमसूट में पोज दे रही हैं. खूबसूरती के मामले में पूजा भी अपनी बहन से कुछ कम नहीं हैं.
10/10
पूजा की ये फोटो खूब वायरल हो रही है. इस फोटो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. उनका ये बालों से खेलने का अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
पूजा की ये फोटो खूब वायरल हो रही है. इस फोटो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. उनका ये बालों से खेलने का अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
Published at : 23 Sep 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
Sai Pallavi Pooja Kannan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
शिक्षा
सचिन की बेटी सारा या होने वाली बहू सानिया, दोनों में ज्यादा एजुकेटेड कौन?
सचिन की बेटी सारा या होने वाली बहू सानिया, दोनों में ज्यादा एजुकेटेड कौन?
यूटिलिटी
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
हेल्थ
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget