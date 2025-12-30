सुपरस्टार सलमान खान 60 साल के हो गए हैं. उन्होंने पनवेल के फार्महाउस पर शुक्रवार को बर्थडे बैश रखी. इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे. सलमान खान पार्टी के बाद के साइकिल चलाते हुए के वीडियोज काफी वायरल हुए थे. अब पार्टी अटेंड करने वाले एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने पार्टी के अंदर की फोटोज और वीडियोज शेयर की है.

सलमान ने अपने हाथों से बनाई भेल

जेनेलिया ने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें सलमान खान अपने हाथों से भेलपुरी बनाते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो में रितेश देशमुख को भी देखा जा सकता है. सलमान रितेश के लिए भेल बनाते हैं. इस वीडियो के कैप्शन में जेनेलिया ने लिखा- आपके जैसा कोई नहीं. आपको घर जैसा महसूस करवाने के लिए ये सबकुछ करते हैं. इस बार उन्होंने भेलपुरी सर्व की. भाई की भेल. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं.

वहीं रितेश देशमुख ने एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में सलमान खान, राम चरण, जेनेलिया, रितेश देशमुख, अर्पिता खान, कांची कौल और शब्बीर अहलूवालिया पोज देते दिखे. सभी साथ में हंसते हुए और मस्ती के मोड में नजर आए.

इस फोटो के कैप्शन में रितेश ने लिखा- सलमान खान का बर्थडे और मेरे फेवरेट एक फ्रेम में. खासतौर पर डियर राम चरण आपसे मिलकर अच्छा लगा. आपके परिवार को बहुत सारा प्यार.

इस फिल्म में दिखेंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म सिकंदर में देखा गया था. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. अब सलमान खान को फिल्म बैटल ऑफ गलवान में देखा जाएगा. फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में सलमान खान अहम रोल में हैं. फिल्म में गोविंदा के भी कैमियो करने की खबरें हैं. फिल्म में चित्रांगदा सिंह फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म से सलमान खान की पहली झलक रिलीज हो गई है.