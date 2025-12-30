इक्कीस के प्रीमियर में रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा पर लुटाया प्यार, पोस्टर को किया किस
फिल्म इक्कीस का सोमवार को प्रीमियर हुआ. इस प्रीमियर में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. फिल्म में धर्मेंद्र भी अहम रोल में हैं. इस इवेंट में रेखा भी पहुंचीं.
फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया लीड रोल में हैं. फिल्म में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आएंगे. ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म का सोमवार को प्रीमियर रखा गया.
अमिताभ बच्चन के नाती पर रेखा ने लुटाया प्यार
इस प्रीमियर में सलमान खान, बॉबी देओल, सनी देओल जैसे स्टार्स पहुंचे. उन्होंने धर्मेंद्र के पोस्टर के पास खड़े होकर पोज दिए और इमोशल भी नजर आए. इवेंट में एक्ट्रेस रेखा भी नजर आईं. रेखा ने ग्रेसफुल एंट्री ली. उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र के पोस्टर को देखकर हाथ जोड़े. इसके बाद वो अगस्त्य नंदा के पोस्ट की तरफ गईं. उन्होंने अगस्त्य के पोस्टर को किस किया. फिर उन्होंने अगस्त्य को आशीर्वाद दिया. इसके बाद उन्होंने पैपराजी को हाथ जोड़कर पोज दिए.
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य के पोस्टर पर प्यार लुटाते हुए रेखा के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इवेंट में रेखा ग्रीन कलर की साड़ी पहने दिखीं. बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा के एक समय में अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही थीं. हालांकि, उस वक्त ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ गया और दोनों ने ग्रेसफुल अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए थे.
इक्कीस की बात करें तो पहले ये फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिर फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया. अब ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर डेब्यू कर रही हैं. वहीं अगस्त्य की भी ये पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हो रही है. इससे पहले वो नेटफ्लिक्स की फिल्म द आर्चीज में दिखे थे.
द आर्चीज में सुहाना खान और खुशी कपूर भी नजर आए थे. उनकी भी ये डेब्यू फिल्म थी. फिल्म को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था.
