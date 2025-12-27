बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने सालों से अपनी अलग पहचान बना रखी है. फिल्मों से लेकर अपनी दरियादिली तक, सलमान हमेशा चर्चा में रहते हैं. करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान का आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनके बॉडीगार्ड शेरा ने इमोशनल अंदाज में अपने मालिक को जन्मदिन की बधाई दी.

सलमान खान के बर्थडे पर इमोशनल हुए बॉडीगार्ड शेरा

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाईजान के साथ एक खास तस्वीर शेयर की और बेहद भावुक अंदाज में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. शेरा ने लिखा- 'मेरे मालिक को 60वां जन्मदिन मुबारक. मैंने आपके साथ जिंदगी के कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वो है हर मुश्किल का सामना शांति, हिम्मत और अपने खास अंदाज में करना. इसी वजह से आप सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. आपकी वजह से मुझे बहुत प्यार, इज्जत और एक पहचान मिली है, जिस पर मुझे गर्व है. भगवान आपको हमेशा खुश, कामयाब और सेहतमंद रखें. आप सलामत रहें, मालिक.'



View this post on Instagram A post shared by Shera (@beingshera)

सलमान खान बर्थडे बैश

बता दें, बीती रात सुपरस्टार ने पनवेल स्थित अपने फार्महाउस में अपने बर्थडे की पार्टी होस्ट की थी. सलमान खान के जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे नजर आए. इस खास मौके पर सलमान का परिवार, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, जैकी भगनानी, क्रिकेटर एमएस धोनी अपनी पत्नी के साथ, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल, और जेनेलिया डिसूजा व रितेश देशमुख जैसे मशहूर चेहरे भी मौजूद थे. इस पार्टी में सबने मिलकर सलमान को बधाई दी और जश्न मनाया.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की आखिरी रिलीज फिल्म ईद पर आई सिकंदर थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. फिलहाल सुपरस्टार अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में बिजी हैं. इस मच अवेटेड फिल्म का टीजर भाईजान के बर्थडे पर यानी 27 दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है. ये फिल्म अगले साल जून या जुलाई में रिलीज हो सकती है. हालांकि मेकर्स ने अभी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.