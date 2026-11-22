रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने 900 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर ली है. इसी के साथ ये तीसरी सबसे तेज 900 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले लिस्ट में 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' का नाम है.

इसी के साथ फिल्म ने 17वें दिन की कमाई के मामले में 2026 की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 17वें दिन नेट 25.65 करोड़ का कलेक्शन किया था.

'रामायण' का 17वें दिन धमाका

वहीं 'रामयाण' ने 17वें दिन नेट 27.40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ग्रॉस 32.75 करोड़ कमाए. फिल्म को 29.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं 15,851 शोज मिले हैं. फिल्म ने टोटल नेट 906.90 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं ग्रॉस 1083.70 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं. नमित मल्होत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय जैसे स्टार्स फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के किरदार में हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होना है. इस पार्ट में राम और रावण के बीच का युद्ध दिखाया जाएगा.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने 64.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 69.80 करोड़, चौथे दिन 56.15 करोड़, पांचवें दिन 107.50 करोड़, छठे दिन 94.10 करोड़, सातवें दिन 70.65 करोड़, आठवें दिन 53.50 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 564.60 करोड़ का बिजनेस किया.

नौवें दिन फिल्म ने 48.10 करोड़, दसवें दिन 72.90 करोड़, 11वें दिन 75 करोड़, 11वें दिन 75 करोड़, 12वें दिन 32 करोड़, 13वें दिन 28.60 करोड़, 14वें दिन 23.20 करोड़, 15वें दिन 19.35 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में टोटल 299.15 करोड़ का बिजनेस किया. 16वें दिन 15.75 करोड़ कमाए.