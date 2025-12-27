'बवंडर ले आएंगे भाईजान', 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख फैंस का दावा

सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का जबरदस्त टीजर भी सामने आ चुका है. टीजर रिलीज हुए कुछ घंटे ही हुए और इसने इतने कम समय में ही पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

हर जगह अब सलमान खान के ही चर्चे हो रहे हैं. 'बैटल ऑफ गलवान' के महज कुछ सेकंड के टीजर देखने के बाद ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल चरम पर है. आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर कैसा है नेटीजंस का रिएक्शन.

'दिल को छू लेने वाले विजुअल्स और इमोशंस.... '

सलमान खान के 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर ने बहुत ही कम समय में दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना ली है. न्यूज हेडलाइंस से लेकर सोशल मीडिया और यहां तक कि लोगों के जुबान पर भी सिर्फ 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम है.

अब टीजर रिलीज के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, 'गूजबंप्स! गलवान टीजर रोमांचक विजुअल्स के साथ इमोशंस का भी वादा करता है. हमारे बहादुर जवानों को दी गई पावरफुल ट्रिब्यूट. अब टीजर रिलीज का इंतजार है. '

Goosebumps! The Galwan teaser promises gripping visuals coupled with raw emotions - a powerful tribute to our brave soldiers. Can't wait for the full trailer release! pic.twitter.com/qw4oYTWMyC — PunsterX (@PunsterX) December 27, 2025

'आर्मी ऑफिसर के रोल में पावरफुल और इंटेंस...'

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर रिलीज के बाद इसके डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की भी खूब चर्चा हो रही है. इसके अलावा फैंस सलमान खान के लुक की तारीफ किए बगैर भी नहीं रह पा रहे हैं.

एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि, 'सलमान खान बतौर आर्मी ऑफिसर पावरफुल, रॉ, इंटेंस और डेडली लग रहे हैं. गूजबंप्स पक्का है! टीजर में देशभक्ति की भावना, प्योर एक्शन, इमोशनल और हमारे जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है. ' इसके अलावा दूसरे यूजर ने भी टीजर की खूब सराहना की साथ ही ये भी कहा कि भाईजान ने अपने जन्मदिन पर फैंस को बेहतरीन गिफ्ट दिया है.

FIRST REVIEW RATING of Battle of Galwan :- ⭐⭐⭐⭐/5



Salman khan as Army officer is powerful, raw, intense, looking deadly strong & goosebumps guaranteed. 💥



TEASER - patriotic vibes, pure action, emotional & tribute to bravery soldiers. 🙌#Salmankhan #BattleOfGalwanTeaser pic.twitter.com/wpPc9LS5q9 — 𝗔𝗹𝗶𝗮 🌻 (@ViralGirl_X) December 27, 2025

Battle of Galwan का teaser रोंगटे खड़े कर देता है 🪖



देश से बढ़कर कुछ नहीं यही जज़्बा हमारे वीर जवानों का है 🫡



भाई ने Birthday पर फैन को दिया गिफ्ट #BattleOfGalwanTeaser pic.twitter.com/OD9GgOOcV0 — AYUB KHILJI (@Ayubbkc) December 27, 2025

'बैटल ऑफ गलवान' का डायलॉग भी है दमदार

1 मिनट 12 सेकंड के इस टीजर को देख आप भी दंग रह जाएंगे. हर एक सेकंड बहुत ही रोमांचक है. इसके विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर डायलॉग्स भी काफी दमदार हैं. इसी को लेकर एक यूजर ने टीजर के डायलॉग की बहुत सराहना की.

नेटीजन ने लिखा कि, 'जवानों याद रहे.. जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना आज नहीं तो फिर कभी.. बैटल ऑफ गलवान का ये डायलॉग एक सोल्जर की सच्ची फीलिंग है. सलमान खान द्वारा लीड की गई इस स्टोरी को देख इमोशंस और भी गहरा महसूस होता है. '

“Jawaano yaad rahe… zakham lage toh medal samajhna, aur maut dikhe toh salaam karna aur kehna Aaj nahi toh phir kabhi.” 🇮🇳❤️🔥

This Dialogue from Battle Of Galwan is A true soldier’s sentiment. And with Salman Khan leading this story, the emotion hits even harder.… pic.twitter.com/UuCBfeyZH7 — Paresh Rawal fan (@Babu_Bhaiyaa) December 27, 2025

'बैटल ऑफ गलवान' के बारे में

सलमान खान की इस मूवी का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. अब इसके टीजर ने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को दुगुना कर दिया है. बता दें, 'बैटल ऑफ गलवान' 2020 में हुए गलवान घाटी के युद्ध की सच्ची घटनाओं ओर आधारित है. इसमें चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी और ये फिल्म अगले साल 17 अप्रैल को रिलीज होगी.