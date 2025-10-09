हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव लाइफ काफी खबरों में रही है. उन्होंने साथ में फिल्म हम दिल दे चुके सनम में भी काम किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Oct 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी सुर्खियों में रही थी. लेकिन उन्होंने 2002 में अपने रास्ते अलग कर लिए थे. दोनों का रोमांस फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर हुआ था. उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हिट हुई थी. हालांकि, फिर कुछ समय बाद उनके बीच झगड़े शुरू हुए और धीरे-धीरे ये रिश्ता टूट गया. दोनों के ब्रेकअप से फैंस शॉक्ड रह गए थे. 

अब म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने दोनों के रिश्ते-लड़ाई को लेकर बार की है. उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का म्यूजिक कंपोज किया था. 

सलमान और ऐश्वर्या के झगड़े को लेकर क्या बोले इस्माइल दरबार?

विक्की ललवानी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'सलमान और ऐश्वर्या के झगड़े की खबरें पूरे मीडिया में थीं. हमें बहुत बुरा फील होता था. वो दोनों बहुत क्लोज थे. उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था. लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हैं.' आगे उन्होंने कहा कि सलमान अब मूवऑन कर चुके हैं और इसके बारे में बात नहीं करते.

बता दें कि इससे पहले प्रहालद कक्कड ने कहा था कि उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या के झगड़े देखे हैं.

संजय लीला भंसाली संग हुआ इस्माइल दरबार का झगड़ा

इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने इसी इंटरव्यू में फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि वो अगर 100 करोड़ भी ऑफर हुआ तो भी वो अब कभी भी संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे. दोनों के बीच में झगड़ा सीरीज हीरामंडी के दौरान हुआ था. एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने रास्ते अलग कर लिए. 

इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड था. संजय लीला भंसाली की फिल्मों का म्यूजिक इस्माइल दरबार ही देते थे. उनके गाने सुपरहिट होते थे. उन्होंने संजय लीला भंसाली की आईकॉनिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास का म्यूजिक भी दिया.

Published at : 09 Oct 2025 08:19 AM (IST)
