अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
अरबाज खान और शूरा खान हाल ही में बेटी के पेरेंट्स बने हैं. दोनों ने अब सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी है. इसी के साथ उन्होंने बेटी का नाम भी अनाउंस कर दिया है.
एक्टर-फिल्ममेकर अरबाज खान के घर में खुशियों का माहौल है. उनकी पत्नी शूरा खान ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया. शूरा हॉस्पिटल से डिसचार्ज हो गई हैं. घर पहुंचने के बाद अरबाज और शूरा ने बेटी के जन्म की अनाउंसमेंट की. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो बेटी के पेरेंट्स बन गए हैं. साथ ही बेटी का नाम भी अनाउंस किया.
क्या है अरबाज खान की बेटी का नाम?
उन्होंने लिखा- बेबी गर्ल का वेलकम करते हैं. सिपारा खान (Sipaara Khan). साथ ही उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाया. इस नाम का मतलब होता है 'कुरान' का एक भाग. इसके अलावा नाम का मतलब सुंदरता और प्रकृति से जुड़ा है.
अरबाज खान बुधवार को बेटी को गोद में लिए हॉस्पिटल में दिखे थे. अरबाज के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली थी. वो अपनी बेटी को लेकर कार में अंदर बैठे और निकल गए थे. उन्होंने पैपराजी को पोज नहीं दिया था. बता दें कि शूरा को 4 अक्टूबर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. इससे कुछ दिन पहले ही फैमिली ने बेबी शावर होस्ट किया था. इस बेबी शावर में फैमिली और क्लोज फ्रेंड शामिल हुए थे.
अरबाज की शूरा के साथ ये दूसरी शादी है. उन्होंने 24 दिसंबर 2023 को निकाह किया था. निकाह प्राइवेट सेरेमनी में हुआ था. उन्हें ये निकाह अपनी बहन अर्पिता खान के घर में किया था. दोनों के निकाह की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. एक्ट्रेस रवीना टंडन भी इस निकाह का हिस्सा बनी थीं.
गौरतलब है कि अरबाज खान की पहली शादी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के साथ हुई थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा अरहान भी है. उनकी शादी 1998 में हुई थी और 2016 में उन्होंने तलाक ले लिया था. दोनों का तलाक काफी खबरों में रहा था. तलाक के बाद उन्होंने कई बार बेटे के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
