नहीं बन रही सलमान खान की 'तेरे नाम 2', साजिद नाडियाडवाला बोले- 'किक 2 हो सकती है, पर ये नहीं'

सलमान खान की क्लासिक कल्ट फिल्म 'तेरे नाम' आज भी फैंस के दिल में खास जगह रखती है. हाल ही में खबरें आई थीं कि फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला तेरे नाम का सीक्वल बनाने जा रहे हैं. लेकिन अब फिल्म मेकर ने इन अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है. साजिद ने कहा है कि 'तेरे नाम' एक टाइमलेस सागा है इसीलिए इसे छेड़ना उनके हिसाब से सही नहीं रहेगा.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो साजिद नाडियाडवाला ने साफ किया है कि उनके 'तेरे नाम 2' कोई लेना-देना नहीं है. रिपोर्ट में लिखा है- 'साजिद अपनी खुद की फ्रेंचाइजी बनाने में विश्वास रखते हैं और किसी दूसरे मेकर से फिल्में खरीदने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. वो इस समय सलमान खान या किसी दूसरे एक्टर के साथ 'तेरे नाम 2' नहीं बना रहे हैं.'

'ये किक 2 हो सकती है...'

रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'बिना स्क्रिप्ट के कोई सीक्वल नहीं बन सकता. साजिद नाडियाडवाला के साथ दूसरा पार्ट बनाने का आइडिया ही बेमानी है. साजिद ने लोगों को अस्पष्ट रूप से बताया था कि शशांक खतान के निर्देशन में उनके बेटे की लॉन्चिंग फिल्म तेरे नाम जितनी ही जबरदस्त है. किसी ने उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और लोगों ने मेकर के साथ तेरे नाम 2 की अनाउंसमेंट कर दी. वो अपने दोस्त सलमान खान के साथ एक और फिल्म जरूर बनाएंगे और दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है. ये किक 2 हो सकती है या कुछ और, लेकिन इस कॉलाबोरेशन का तेरे नाम से कोई लेना-देना नहीं है.'

साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान का वर्कफ्रंट

साजिद नाडियाडवाला के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' है. ये फिल्म 14 फरवरी 2026 को थिएटर्स में आएगी. वहीं सलमान खान इन दिनों अपूर्वा लखिया की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारी में जुटे हैं. फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.