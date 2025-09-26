इस साल की शुरुआत में सैफ अली खान पर उनके घर में घुसे एक चोर ने चाकू से हमला कर दिया था. वहीं अब हाल ही में एक इंटरव्यू में, बॉलीवुड अभिनेता ने याद किया कि कैसे आधी रात के बाद एक घुसपैठिया उनके घर में घुस आया और उनके बच्चों, तैमूर और जेह की मौजूदगी में उन पर हमला कर दिया.

आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई

सैफ ने एस्क्वायर इंडिया को बताया, "यह एक अजीब सा एहसास है कि हम कितने भाग्यशाली हैं क्योंकि (चाकू से हमला) बहुत करीब था. और बिना किसी चोट के बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है." अभिनेता ने आगे बताया कि जब वह ज़मीन पर घायल पड़े थे, तो उनकी आंखों के सामने उनकी ज़िंदगी घूम गई. उन्होंने कहा, "हो सकता है कि यह एड्रेनालाईन का असर रहा हो, लेकिन मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी कितनी रंगीन है और मुझे कई जगहों पर जाने का सौभाग्य मिला है... सिर्फ़ पैसों के मामले में ही नहीं—बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है. बल्कि जब मैं विनचेस्टर के उस अनोखे माहौल के बारे में सोचता हूँ, अपनों के साथ की गई अपनी सारी यात्राओं, शराब, अपने बच्चों, अपनी पत्नी के बारे में..."

हमले से सैफ को मिली ये सीख

यह पहली बार नहीं है जब सैफ अली खान ने इस घटना के बारे में बात की हो, इस साल अप्रैल में भी, अभिनेता ने इस दर्दनाक अनुभव से मिली सीख के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने ईटाइम्स को बताया, "मेरी सीख यही है कि आपको दरवाज़े बंद रखने चाहिए और सावधान रहना चाहिए. हमारे पास बहुत कुछ है, और बहुत कुछ नहीं है. इसलिए मैं आभारी हूं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए. चीज़ों को बंद कर दें. एक्ससे पॉइंट्स को ब्लॉक कर दें. और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बना दें."

सैफ अली खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर क्या कहा था?

हमले के बाद, सैफ अली खान ने अपनी सुरक्षा और भी बढ़ा दी. इस बारे में बात करते हुए, अभिनेता ने कहा, "यह दुखद है. मैंने कभी सुरक्षा में विश्वास नहीं किया. मुझे अपने आस-पास लोगों का होना पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो यह होना ही चाहिए." सैफ ने आगे कहा, "अभी मेरे जाने का समय नहीं आया था. शायद मुझे कुछ और अच्छी फ़िल्में करनी चाहिए... परिवार और दोस्तों के साथ कुछ और अच्छा समय बिताना चाहिए. कुछ और दान-पुण्य करना चाहिए!"

16 जनवरी को हुआ था सैफ पर चाकू से हमला

सैफ अली खान पर 16 जनवरी की तड़के उनके मुंबई स्थित घर पर एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला कर दिया था. मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम के आरोपी को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. उस पर सैफ के घर में लूटपाट के इरादे से घुसने का आरोप है. उस पर अभिनेता और उनके स्टाफ सदस्य पर लकड़ी के हथियार और ब्लेड से हमला करने का भी आरोप है.

सैफ अली खान वर्क फ्रंट

इस बीच, काम की बात करें तो, सैफ की आखिरी रिलीज ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स थी जो एक शानदार थ्रिलर थी. ये 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल द्वारा निर्देशित और मार्फ्लिक्स बैनर तले सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद द्वारा निर्मित, ज्वेल थीफ में जयदीप अहलावत ने भी अहम रोल प्ले किया था.