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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडचाकू हमले से पूरी तरह निकल नहीं पाए सैफ अली खान, हादसे वाले दिन को किया याद

चाकू हमले से पूरी तरह निकल नहीं पाए सैफ अली खान, हादसे वाले दिन को किया याद

जनवरी 2025 में सैफ अली खान के घर में एक घुसपैठिया घुस गया था और उसने चाकू से हमला किया था. अब सैफ ने इसे घटना को लेकर रिएक्ट किया और बताया कि वो इससे पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Sep 2026 02:59 PM (IST)
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सैफ अली खान के घर में 16 जनवरी 2025 को एक घुसपैठिया घुस गया था. उसे सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया था. इसके बाद सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई. 5 दिन बाद सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए. अब सैफ अली खान ने उस घटना के बारे में बात की और बताया कि वो अभी तक इससे पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं.

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सैफ अली खान ने चाकू वाले हादसे पर किया रिएक्ट

बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में सैफ अली खान ने कहा, 'हमने उस चीज का अच्छे से सामना किया. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असर मेरी पत्नी पर पड़ा, वो बहुत सेंसेटिव शख्स हैं. हम उससे जल्दी ही निकल गए. ये बहुत पागल कर देने वाला था. मैं अभी 100 परसेंट पूरी तरह इससे नहीं निकल पाया हूं, क्योंकि मैं कभी भी चाकू देखता हूं तो मैं वैसे ही रिएक्ट करता हूं.'

 
 
 
 
 
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आगे सैफ ने कहा, 'मैं जब इसके बारे में सोचता हूं तो सच में मैं किस्मत वाला हूं कि चाकू टूट गया था. अगर उसके पास प्रॉपर रैम्बो चाकू होता तो मैं मर जाता. आप जैसे ही उस चाकू को घुसाते हैं वो कहीं भी जा सकता है. उस चाकू ने मुझे कई घाव दिए, हालांकि, उसकी वजह से मैं मरा नहीं. मैं सोचता हूं कि मैं कितना लकी हूं. लेकिन इसकी दूसरी साइड ये भी है कि जो हुआ उसे मेरा एक हिस्सा समझता भी है. मैं आसानी से उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा.'

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सैफ ने इसके अलावा कहा, 'शायद देर से ही सही लेकिन मुझे ये एहसास हो गया है कि अब मुझे और भी ज्यादा प्रेजेंट रहना होगा. मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटा था और सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छी वाइन पीना चाहता हूं. मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं. अगर मेरी जिंदगी खत्म भी हो जाती तो भी ठीक था क्योंकि मेरा मानना है कि वॉरियर्स की डेथ अच्छी होती है. जब मैं खून से लथपथ था तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अच्छी रही. मैं बस ये ही सोच रहा था. ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और शानदार एक्सपीरियंस रहा. मैं बस किसी का हाथ पकड़कर जाना चाहता था. मुझे उससे दिक्कत नहीं थी. लेकिन मैं पैरालाइज़्ड नहीं होना चाहता था. मुझे उससे दिक्कत थी. मैं सच में लकी था.'

वर्क फ्रंट पर सैफ अली खान को फिल्म 'हैवान' में देखा जा रहा है. फिल्म थिएटर में लगी है. फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार भी नजर आए हैं. फिल्म अक्षय कुमार साइको के रोल में हैं. वहीं सैफ अली खान केयरटेकर के किरदार में हैं, जो देख नहीं सकता. फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिले हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास कमाल नहीं कर पा रही है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Sep 2026 02:59 PM (IST)
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SAIF ALI KHAN
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