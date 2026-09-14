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यश और कियारा की Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स

यश और कियारा आडवाणी की टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं ही. फिर भी फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. यहां इसके डिजिटल डेब्यू की सारी डिटेल्स दी गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' ब्लॉकबस्टर रही थी. इसके बाद रॉकिंग स्टार ने ‘टॉक्सिक’ के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. हालांकि यश की 500 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

‘टॉक्सिक’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
123 तेलु की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'टॉक्सिक' 25 सितंबर, 2026 को जी5 पर प्रीमियर होने की उम्मीद है. हालांकि, फिल्म मेकर्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से स्ट्रीमिंग की इस तारीख की अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है. अगर यह तारीख तय हो जाती है, तो दर्शक थिएट्रिकल रिलीज़ के लगभग एक महीने बाद फिल्म को डिजिटल रूप से देख सकेंगेय उम्मीद है कि यह फिल्म कई भाषा

 'टॉक्सिक' को नहीं मिली मनमुताबिक डिजिटल डील?
फिल्म की ओटीटी रिलीज़ की खबर इसकी डिजिटल डील को लेकर चल रही अटकलों के बीच आई है. दरअसल बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में पहले दावा किया गया था कि मेकर्स को एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म से लगभग 150 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था. हालांकि, खबर के मुताबिक टीम 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मांग कर रही थी.

 कहा जा रहा है कि थिएटर में फिल्म की खराब परफॉर्मेंस ने डील पर असर डाला है, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अब काफी कम रकम ऑफर कर रहे हैं. ऐसी भी खबरें हैं कि मेकर्स ओटीटी  रिलीज़ के लिए 'टॉक्सिक' के एक अलग कट पर विचार कर रहे हैं, हालांकि बदलावों के बारे में कोई भी जानकारी अभी कन्फर्म नहीं है.

‘टॉक्सिक’ निगेटिव रिव्यू की वजह से डूबी
गीतू मोहनदास के निर्देशन में पैन-इंडिया गैंगस्टर एक्शन ड्रामा ‘टॉक्सिक’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. कई बड़े स्टार्स से सजी से फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में आ गई थी जिसके देखते हुए लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी. लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों से मिले-जुले से लेकर निगेटिव रिव्यू मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई.  

‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बता दें कि रिलीज के 19वें दिन, 'टॉक्सिक' ने 292 शो में 0.26 करोड़ की नेट कमाई की. इसके साथ ही, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 297.25 करोड़ और कुल नेट कमाई 249.04 करोड़ हो गई है. ओवरसीज में फिल्म ने कुल 43.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है, जिससे इसकी दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई 340.75 करोड़ हो गई है.

गीतू मोहनदास की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में यश मुख्य भूमिका में
26 अगस्त को थिएटर में रिलीज़ हुई ‘टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह फिल्म क्राइम, एक्शन और ड्रामा का ब्लेंड है

ये भी पढ़ें:-दूसरे संडे भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने काट दिया बवाल, जानें- 200 करोड़ छूने से है कितनी दूर?

Published at : 14 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
'Toxic'
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